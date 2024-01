El Carnaval del País tuvo una gran noche inaugural con 20 mil personas: fotos

Este sábado 6 de enero comenzó el mayor espectáculo a cielo abierto del país con más de 20 mil personas viviendo y disfrutando en el Corsódromo.La gran fiesta del Carnaval del País se puso en marcha con la primera de las diez noches previstas para la edición 2024 que lleva el nombre de “Estela María Samacoits de Maradey”.A las 21:30 horas se dio inicio al acto formal donde la presidenta de la Comisión, Dra. María Victoria Giménez, el intendente de la ciudad Mauricio Davico y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se dirigieron a los presentes en compañía de dirigentes municipales como la viceintendenta de la ciudad Dra. Julieta Carrazza y funcionarios de diferentes puntos de la provincia y de la República Oriental del Uruguay.Al momento de tomar la palabra, la presidenta de la Comisión de Carnaval agradeció a toda la Comisión, al equipo, autoridades presentes, a todos los que trabajan en todos los ámbitos del evento y a la prensa por el permanente apoyo.Luego del acto formal y el tradicional corte de cinta, Silvio Solari, la voz de Carnaval del País, dio inicio al desfile por los 500 metros de la pasarela del Corsódromo con Papelitos (Club Juventud Unida) rompiendo el hielo con su tema “Valkë, ser nórdico antiguo del oeste”.Al culminar llegó el turno de Marí Marí (Central Entrerriano) con “Amanecer prometido; en tercer lugar, salió a escena Kamarr (Club Sirio Libanés) con “Chá, la revelación de la tierra” para cerrar, la primera noche, O’ Bahía (Club Pescadores), que propone “Vuela”.Una noche cargada de magia color, alegría, y mucho ritmo que hizo despertar al gigante carnavalero para así demostrar que el Carnaval del País está muy vivo.En la noche inaugural estuvieron presentes, además de las autoridades políticas de Entre Ríos, Gualeguaychú, diversas localidades entrerrianas y de la República Oriental del Uruguay, reconocidas figuras del mundo del espectáculo.A modo homenaje a Anita Peverelli, creadora de O´Bahía, llegaron a la ciudad del caranval, por una gestión de Fernando Maldonado, Virginia Gallardo, Belén Francese, Marixa Balli, Marcela Tauro, Stefy Berardi, Nancy Duré, Daniela la cantante y Betina Capetillo.Las reconocidas figuras estuvieron disfrutando del espectáculo en el vip del Club de Pescadores.Todos los sábados de enero y febrero más el fin de semana largo de Carnaval (10/11 y 12 de febrero). Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse en forma presencial en la boletería del Corsódromo de martes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, los sábados de 9 a 23:30en horario corrido.También pueden adquirirse tickets y ubicaciones en www.ticketek.com.ar Los residentes en el departamento Gualeguaychú cuentan con el beneficio del 50% de descuento en el valor de la entrada general, siempre y cuando sea adquirida en forma presencial presentado DNI que acredite el domicilio. Dicho beneficio no es válido para las noches del fin de semana largo de Carnaval.Además, la noche del 27 de enero, el beneficio se extenderá a todos los residentes de la provincia de Entre Ríos. La compra de las entradas para acceder al mismo es de forma presencial y se debe presentar el DNI en boletería que acredite domicilio.Las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán retirar su entrada, sin cargo, de martes a jueves en la Boletería del Corsódromo de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Es necesario presentar el certificado, en caso que el mismo acredite un acompañante, también tendrá acceso a una entrada sin costo. El retiro de los tickets se realiza en la semana previa a la noche elegida para asistir al Carnaval del País.En cuanto al acceso al predio, las personas con discapacidad motríz deberán hacerlo por el ingreso dispuesto sobre calle Maestra Piccini al este (altura calle España) donde también podrán entrar en vehículo, aunque este no podrá permanecer dentro del predio.Las personas que cuenten con el CUD y no tengan discapacidad motríz ingresarán por las demás entradas donde contarán con un acceso con prioridad y podrán optar por una ubicación en tribunas gratuitas o comprar el lugar que deseen.Aquellas personas con discapacidad que no residan en la ciudad, podrán comunicarse telefónicamente con Boletería para coordinar la reserva de entradas y ubicaciones. Los números son (03446) 424365 | (03446) 431283 | (03446) 438193 | (03446) 438131 o mediante WhatsApp al 3446 347566.Vale destacar que se otorgarán tickets hasta completar el cupo previsto.