Laurita Fernández se fotografió en microbikini verde y pañuelo al tono

Disfrutando de unas relajadas vacaciones en medio de la naturaleza, Laurita Fernández no deja de marcar tendencia e imponer estilo con sus apuestas de alto verano cargadas de estilo y glamour. En las últimas horas, la influencer deslumbró en Instagram con un nuevo look de pileta: se lució con una microbikini verde y la combinó con accesorios al tono.Sobre una reposera al borde de la pileta, la rubia se fotografió con un traje de baño de dos piezas en verde, uno de los colores más elegidos por las famosas para esta temporada 2024.¿Los detalles de la apuesta? Se trata de un traje de baño de dos piezas confeccionado en morley de algodón, una tendencia que cada vez se impone más entre las celebrities fashionistas y que ya usan influencers como Pampita y Mery del Cerro. El corpiño de la dupla es rectangular, estilo crop top deportivo. La bombacha, en tanto, es diminuta y colaless.Siempre apostando a más, la it girl sumó un pañuelo verde semitransparente estampado con dibujos de flores rosadas y se puso una margarita en la oreja. Para el make up, eligió un beauty look al natural con tan solo máscara de pestañas en negro azabache.En el pie de foto de la publicación, escribió: “Un rayito de sol que aproveché”, seguido de un emoji de flor. En tan solo cuestión de horas, el posteo llegó a coleccionar miles de “Me gusta” y cientos de comentarios por parte de los usuarios de la aplicación de fotos, que no dudaron en dedicarle todo tipo de halagos y elogios.