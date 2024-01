Afirman que Antonio Gasalla ya no reconoce a sus familiares y amigos

Marcelo Polino reveló detalles sobre la salud de Antonio Gasalla luego de estar varios meses internado tras ser diagnosticado con demencia severa. El periodista aseguró que la memoria del actor se deteriora y ya no reconoce a sus familiares y amigos.



Antes de viajar a Mar del Plata, el periodista pasó a saludar a su amigo y reveló que “se fue con mucha angustia”. “Yo no quería venir a Mar del Plata sin verlo así que lo fui a ver y la verdad que me quedó una sensación de mucha tristeza. Hace más de un mes y pico que no lo veía y ya no reconoce a nadie, ni a sus familiares ni amigos”, expresó muy triste Polino.



Entre los detalles más preocupantes sobre su estado de salud, el periodista confesó que Antonio Gasalla no recuerda su profesión. “Ya no recuerda que era actor”, señaló Polino y profundizó: “Una tristeza que no saben. Pero bueno, me focalizo en que está bien cuidado. Hay médicos y está la familia”.



Según detalló Polino, al humorista debieron colocarle un cinturón gástrico ya que no se alimentaba. Actualmente, se encuentra en un centro de rehabilitación donde lo ayudan a recuperarse. “Está ahí para fortalecer su musculatura, poderse incorporar y caminar”, explicó Marcelo y añadió que luego irá a otro lugar para tratar su problema de memoria: “Va a ir a un geriátrico especializado en su patología”.