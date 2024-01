Rumorean que Fátima Flórez estaría furiosa con Mirtha Legrand: el motivo

La humorista y pareja del presidente Javier Milei, Fátima Flórez, inició la temporada teatral y estaría enojada con la conductora Mirtha Legrand porque no fue a ver su obra "100% Fátima".



El espectáculo de Flórez se convirtió en una de los shows más importantes de la temporada marplatense.



Según revelaron, Fátima habría estado a los gritos en el Hotel Provincial de Mar del Plata porque la diva no cumplió con la promesa de ser la primera artista que vería en la temporada.



Mirtha estará en Mar del Plata hasta el 17 de enero y recorrerá gran parte de las funciones teatrales que están presentes en la ciudad.



Sin embargo, todavía no fue a ver la obra de Fátima, ni la de su competencia directa: Martín Bossi.



"Mirtha también quedó con Carlos Rottenberg, que es el dueño del teatro dónde está Martín Bossi y que es su íntimo amigo. Pero no. Ni Bossi, ni Fátima", aseguraron en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri por El Trece.



Según se indicó, la ausencia de Mirtha en dos de las obras más importantes de Mar del Plata se debe a una discusión con su nieto Nacho Viale.



"Su nieto le dijo `tenés que ir al Circo Rodas porque te paga, una suma bastante grande`. Esta conversación es muy privada, es real lo que estoy diciendo. Mirtha le dijo `no me hagas quedar mal` y se peleó con Nacho", explicaron en ese ciclo.



Esta situación habría hecho enfadar a Florez, quien se habría ofendido porque la diva visitó primero un circo y no su espectáculo.



"Del otro lado, cuando le avisan a Fátima que no va a ir a ver y que iba a ir al circo, empezó a decir: `¿Cómo Mirtha Legrand me va a hacer este desplante por un circo? ¡Yo soy la primera dama!`. Está indignada con Mirtha y con la situación", cerraron. (NA)