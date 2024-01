Luciano Castro habló sobre los acosos que sufre a la salida del teatro

El actor, que coprotagoniza la obra El beso junto a Luciano Cáceres, Mercedes Funes y Jorgelina Aruzzi en Mar del Plata, dio detalles de las situaciones que atraviesa cuando deja la sala para saludar al público. "Todo tiene un límite", afirmó



En plena temporada en Mar del Plata con la obra El beso, Luciano Castro contó el acoso que vive cada vez que sale del teatro a saludar al público.



En una charla con Intrusos, el actor dio detalles de la incomodidad que vive al cierre de cada función de la pieza que coprotagoniza con Luciano Cáceres, Mercedes Funes y Jorgelina Aruzzi.



Entre las situaciones, Castro narró: “A mí me agarran la verg..., me tocan el cul..., las tet..., me tiran besos en la boca, pero todo tiene un límite”.



"Ni siquiera me quejaría de eso, porque son tantos años que lamentablemente hasta es costumbre ya. Lo que pasa es que ya veo que la cosa es un tema sociocultural. Estamos hablando de un cambio que nos involucra a todos”, siguió el actor.



Y advirtió: “No me incluye a mí solo. Les pasa a todos los chicos que salen del teatro".