Rumores de romance entre Shakira y un productor argentino

El verdadero motivo de la separación de Shakira y Gerard Piqué

La cantante colombiana Shakira decidió dejar atrás su año 2023 y parece encarar una nueva temporada con un nuevo amor. Según medios internacionales, la artista estaría en pareja con un productor musical de 44 años con nacionalidad argentina que fue miltipremiado por su labor.Durante todo el año se enfocó, además de en su familia, en su carrera musical y sacó uno de los hits mundiales más destacados que fue la BZRP Music Session Vol. 53 y Acróstico con la colaboración de sus hijos.A pesar de haber sido vinculada con famosos como el actor Tom Cruise, el piloto de Fórmila 1, Lewis Hamilton y el jugador de la NBA, Jimmy Butler, nada fue serio ni prosperó hasta entonces que fue relacionada a un reconocido productor musical, indicóSe trata de Rafael Arcaute, es argentino y tiene 44 años y, según el periodista Javier Ceriani, llega “años detrás de ella”. “Se conocen desde hace muchos años. Él ha viajado en varias ocasiones a ayudarle en producciones. Ella le está dejando de a poquito que entre en su corazón. Lo que me han dicho en los últimos días es que Shakira estaría aceptando dar un paso más”, añadió. Sin embargo, no hubo presentación oficial a su familia.Rafael Arcaute, es músico, técnico e ingeniero de sonido del mundo del rock nacional. Empezó con Luis Alberto Spinetta hace 21 años. Luego trabajó con Babasónicos, Diego Torres, Lali, Ilya Kuryaki & Th Valderrama, pero también artistas como Calle 13, Camilo, Carlos Vives, Nathy Peluso y C. Tangana, entre otros.Ganó 11 premios Grammy Latinos y estudió Licenciatura en Composición en la Universidad Nacional de Quilmes, luego de recibirse en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini en Buenos Aires. Actualmente pertenece a Sony Music desde 2018.La separación entre Shakira y Gerard Piqué tuvo muchos capítulos y uno de ellos es el motivo de separación. Está claro que el eje central es la infidelidad del exfutbolista con su empleada Clara Chía Martí, pero hubo un accionar aún más doloroso que se agravó por la relación entre ambos.Según indicaron en Chisme No Like, la pareja antes de que inicie con Clara, había buscado un tercer hijo. De hecho, cuentan que la colombiana estuvo embarazada y decidieron congelar los embriones y podían seguir un tratamiento exitoso para poder ser madre desde más grande.Pero todo cambió cuando la artista se enteró que mientras ellos planeaban un futuro jutnos aún más de lo que vivieron, el exjugador del Barcelona estaba engañándola. Este shock emocional la habría llevado a perder sus embriones, según agregaron en Chisme No Like. Fuente: (RatingCero)