Romina Pereiro dio detalles inéditos de su separación de Jorge Rial

El sábado, Romina Pereiro contó al aire de PH: Podemos hablar (Telefe), detalles desconocidos de su separación de Jorge Rial tras dos años de matrimonio.



En el ciclo de Andy Kusnetzoff, la nutricionista abrió su corazón y reveló cómo transitó el duelo después de terminar su vínculo con el conductor. “Fue difícil, sobre todo por lo público. Nos casamos con mucho deseo y mucha expectativa, pasaron varias cosas... pero lo que más me costó fue desarmar una familia. Fue muy doloroso. Con chicos, una casa recién comprada”, comenzó diciendo.



“Lo que se armó mediáticamente me sobrepasó, no lo podía manejar. Estaba intentando manejar mis emociones con respecto a lo que estaba pasando adentro de mi casa, pero todo lo público me desbordó. Tuve ataques de pánico, estrés, ansiedad, que me lo generaba el afuera, porque yo intentaba protegerme... mi familia y amigos estaban ahí todos protegiéndome, pero era el celular todo el tiempo y cronistas en la puerta de mi casa, y salía con mis hijas a llevarlas al colegio en pijama y tenía al notero en la puerta”, recordó sobre la mediatización de su ruptura.



Por otra parte, aclaró que la separación con Rial fue consensuada: “Entre nosotros no tuvimos problemas. Fue una separación hablada, de común acuerdo y creo que hasta muy madura de parte de los dos, de hecho seguimos teniendo muy buen vínculo, así que no fue esa la parte difícil más allá del duelo de esa situación”.



“Veía a mi familia sufriendo por cosas que no tenían nada que ver con la realidad, sobredimensionadas, que yo no sabía de dónde sacaban. Todo el tiempo me decían ‘no aclares, no aclares’, pero se hacían como bolas gigantes que no tenían nada que ver y no podía ser que opinaran de algo que no tenían idea”, insistió sobre el tratamiento mediático de su ruptura con el presentador.



En cuanto a cómo hizo para sobrellevar esa situación, Pereiro recordó: “Me refugié en mis amigos, mi familia. Traté de proteger a mis hijas porque tienen edad en la que leen redes sociales y no quería que sufrieran porque ellas también la estaban pasando mal, es una situación muy delicada. Hice terapia, me parece que hay que darle mucha importancia a esto de la salud mental. Los ataques de pánico no son una pavada, uno cree que los puede manejar y no es así, entonces ponerse en manos de profesionales y confiar en que vas a salir adelante y tratar de ser respetuoso”.



“Me costó mucho rearmarme y me quedó como ese miedo... tenía que venir acá y tenía pánico de meter la pata. Sé que trabajo en el medio, sé con quién me casé también y que es parte de su trabajo, entonces intenté ser lo más respetuosa que pude, pero siempre protegiéndome a mí y preservando a mi familia y a todos”, concluyó la nutricionista.