Así recibieron los famosos el Año Nuevo 2024

Los famosos siempre se muestran muy activos en las redes sociales y este Año Nuevo no fue la excepción. Muchos de ellos compartieron intimidades de su festejos rodeados de familiares, amistades y parejas.Nicole Neumann, Wanda Nara, Pampita, Daniel Osvaldo, Barby Franco, Jesica Cirio y Marcelo Tinelli fueron algunas de las celebridades del espectáculo que les mostraron a sus seguidores cómo recibieron el 2024.Una de las mayores sorpresas fue la fiesta que Tinelli organizó junto a sus cinco hijos y con una invitada especial: Milett Figueroa. En varias ocasiones, se habló de la relación distante que habría entre la familia del conductor y su nueva novia, la modelo peruana, pero quedó demostrado todo lo contrario.El nuevo año lo recibieron en la casa que Marcelo tiene en Punta del Este. Según compartieron en las redes sociales, estuvieron hasta altas horas de la madrugada bailando y celebrando. “Se armó la fiesta”, escribió él con felicidad por ver a unidos a todos sus seres queridos.Por su parte, Nicole Neumann subió varias fotos a su perfil de Instagram donde posó con sus hijas Allegra y Sienna, además de su esposo Manu Urcera. Sin embargo, parece ser que la gran ausente de la noche fue Indiana Cubero y se volvieron a instalar las sospechas de conflicto entre ellas. En las postales en Las Grutas, la modelo lució su pancita de embarazada, y escribió: “¡Allá vamos!”.Pampita también festejó en familia con Roberto García Moritán y Anita, la nena que tienen en común. “Que esta nueva vuelta al sol nos encuentre unidos, en paz y llenos de amor. Un abrazo para todos”, expresaron ambos en sus redes sociales con varias fotos donde se los ve con sus looks total white.Zaira Nara se muestra más unida que nunca a Facundo Pieres. Si bien en un principio negó su relación con el polista, en las últimas horas del 2023 subió una romántica con él en Punta del Este y con el atardecer de fondo. Todo parecería indicar que recibieron juntos el nuevo año.Thelma Fardín agradeció por haber empezado su noviazgo con Nicolás Riera. “Adiós 2023, casi no te sobrevivo. Pero no solo pasaste sino que me trajiste el amor menos pensado”, expresó ella. Por su parte, Barby Franco miró los fuegos artificiales desde la casa que Fernando Burlando tiene en Uruguay frente a la playa.