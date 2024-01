Reconciliados: Zaira Nara, a los besos en la playa con Facundo Pieres

De bikini celeste pastel ella y de short verde con tiras blancas él, la pareja de Zaira Nara y Facundo Pieres ya no se oculta y volvieron a mostrarse felices en público, esta vez en las playas de Punta del Este, donde recibieron el nuevo año, a la espera de novedades respecto del futuro laboral de cada uno de ellos.Tras un período de especulaciones sobre un posible acercamiento, la relación entre Zaira y Facundo volvió a ser objeto de atención pública a fines de octubre, cuando durante un evento deportivo de polo, en el cual él jugó un papel central, ella estuvo presente, apoyándolo desde un costado del campo. Al concluir el match, ambos fueron capturados en una fotografía, mostrándose afectuosos el uno con el otro. Este gesto se produjo en un contexto de celebración para Pieres, quien había obtenido un triunfo significativo en el torneo, alzándose con la primera Copa Emilio de Anchorena en el marco de la Triple Corona con su equipo, La Natividad.Posteriormente, Pieres compartió en sus redes sociales una publicación romántica dedicada a Zaira, la cual ella retransmitió en su cuenta personal poco después. En dicha publicación, se les observa caminando juntos por el campo de polo, abrazados y de espaldas, bajo un cielo azul característico de una tarde primaveral en la Ciudad de Buenos Aires. Además, eligió acompañar la imagen con la canción "La Morocha", interpretada por Luck Ra y BM.A pesar de que la pareja no posó para fotografías juntas, su reconciliación quedó confirmada. Rumores sobre la reanudación de su relación habían estado circulando desde septiembre. Yanina Latorre, panelista dehabía informado en ese momento que Nara y Pieres estaban dándole una nueva oportunidad a su relación. Latorre, quien también conduce Yanina 107.9 en FM El Observador, comentó que mientras Pieres estaba profundamente enamorado, Zaira enfrentaba preocupaciones relacionadas con sus hijos y sus viajes.Adicionalmente, la cuenta oficial de Instagram del programa de Ángel de Brito en América publicó una foto del reencuentro de la pareja en un restaurante. Hasta ese momento, ninguno de los dos había hablado públicamente sobre su relación sentimental. Sin embargo, tras su separación de Jakob Von Plessen, padre de sus hijos, Zaira se vio en la necesidad de hablar públicamente sobre su situación cuando se reveló su relación con Pieres, especialmente porque él había sido pareja de una amiga cercana, Paula Chaves.Zaira había afirmado recientemente que estaba soltera y que su relación con Pieres no había prosperado, en gran parte debido a la situación generada por las declaraciones de Paula. Es importante recordar que Facundo Pieres y Paula Chaves mantuvieron una relación durante dos años, entre 2008 y 2010. Aunque Paula posteriormente se casó con Pedro Alfonso, con quien tuvo tres hijos, la noticia de que su amiga y madrina de su hija menor había iniciado una relación con Pieres provocó un distanciamiento en su amistad. Zaira, por su parte, aclaró en su momento que había conversado con Paula antes de comenzar cualquier tipo de relación con Pieres."Me parece que las amistades no tienen que ver con la sintonía en la que estén y desde mi lugar siguen siendo mi familia. Yo a Pedro y a Paula los amo con toda mi alma, y a sus chicos ni hablar, pero también entiendo que si hay alguien que esté molesto con esa situación se aleje", contó la modelo durante esos días.La modelo expresó su respeto por los códigos de amistad, indicando que siempre consulta a sus amigas antes de tomar decisiones que puedan afectarlas. Según Zaira, si una amiga le da su aprobación, ella procede; pero si le sugieren lo contrario, respeta sus deseos: "Ella tiene una familia súper constituida, y si yo, en algún momento de mi vida, empecé a conocer a una persona que hace 13 años estuvo con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a ella, confirmó Zaira. Sin filtro, concluyó: "Yo tengo ciertos códigos por los que si una amiga me dice 'cero problema', dale para adelante', y donde una amiga me dice 'para ahí no mires', no miro. Y mi ambiente es muy chiquito. Te juro que me pasó mil veces de amigas que levantan el teléfono".