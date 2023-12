Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña blanquearon su noviazgo

El amor que sienten Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña ya no lo pueden mantener en secreto y la prueba de ello es una foto que se difundió, donde aparecen juntos en un evento familiar.La imagen que salió a la luz en la cuenta de Instagram Gossipeame mostraba a Occhiato y Peña en el cumpleaños de "Conce", la abuela del conductor. Para los fanáticos, verlos juntos por fuera de lo laboral fue una forma de confirmar las sospechas que rondan en las redes hace tiempo.Estefi Berardi en Mañanisima reveló que ella estuvo en el mismo avión en el que viajaron Occhiato y Peña: “Para mí hay toda la onda, se re nota que andan, pero es como que se tratan como desconocidos. Como que fuerzan el que parezca que no pasa nada, pero pasa de todo, tengo esa sensación”, aseguró la panelista desde Miami. Después, Majo Martino sumó: “A mí me dijeron que pasa de todo”.Berardi también opinó sobre la razón por la cual Nico Occhiato suele tener un perfil bajo en cuanto a sus relaciones amorosas: “Él, después de Flor Vigna nunca más blanqueó una novia, como de llevarla de la mano por la calle. No blanquea con Flor Jazmín a ese nivel, pero por ahí porque no son tan oficiales”.