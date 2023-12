Sofía Martínez reveló qué le dijo a Diego Leuco para terminar su relación

Qué pasó entre Sofía Martínez y Diego Leuco

en el mes de octubre tras estar en relación durante dos años. Sin embargo,Si bien circulan rumores que aseguran una relación entre Yoyi Francella y el conductor de Antes que Nadie (Luzu), todoEsta especulación surgió a raíz de una conversación que mantenían en(Urbana Play), donde planteaban cuál era la mejor manera de terminar con una pareja. Por esta razón, Sofi indagó:¿Lo citás en un bar? ¿Vas a la casa de esa persona? ¿Le decís que venga a tu casa?”.Porque después la tenés que echar de tu casa… Y vos te podés ir de la casa de él” le refutó rápidamente Andy Kusnetzoff. Y Harry Salvarrey opinó:En ese entonces, la expareja del periodista aseguró: “¡Es muy difícil!“La respuesta para mí es muy clara y es 'Sí, te amo, pero como dice (Gabriel) Rolón, a veces con el amor no alcanza'., bromeó el conductor del programa. De esta manera, Sofi Martínez reveló que en su última relación con Diego Leuco había optado por utilizar una técnica similar:Y estamos en ese momento, intentando encontrarle la vuelta, nos amamos mucho. Estuvimos juntos en mi cumple, obviamente, porque tenemos una historia hermosa. Perono es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos. Y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo”, dijo el conductor de(Luzu TV), al ser consultado por el periodistaY agregó: “Entiendo que surge la pregunta y no voy a mentir. Nosotros somos transparentes. Pero es eso nada más. Como dijo ella, es un momento en el que estamos viendo cómo encontrarle la vuelta. No hay mucho más para contar.porque la verdad es que hay mucho amor”, aseguró Leuco.El periodista evitó entrar en detalles sobre la crisis con Martínez, pero indicó que es difícil estar en pareja. “Es algo que uno siempre busca porque está buenísimo. Y yo la amo mucho, es una persona increíble y lo sabe todo el mundo. Así que es eso, tratar de encontrar la manera nada más”.Nos queremos muchísimo. Es un momento más, no sabría cómo describirlo”.Sobre si la causa yace en lo laboral, señaló: “A veces pasa, pero no fue esa la causa. La realidad es queAl contrario, creo que es algo más de orgullo por lo bien que le va al otro y verlo realizado, haciendo lo que le gusta, que otra cosa”, afirmó la periodista deportiva que cubrió el Mundial Qatar 2022 para la Televisión Pública.Por último, Martínez expresó: “Cada pareja es un mundo, no hay una fórmula. Cada uno lo va viviendo como puede, como le sale o como tiene ganas. No habría una única manera de hacerlo”, reflexionó.