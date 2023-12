El Indio Solari dio a conocer tres nuevas canciones

Espectáculos Anunciaron que el Indio Solari estrenará tres nuevas canciones

Carlos "El Indio" Solari, referente del rock argentino, agrandó esta noche su vasta, reconocida e influyente obra, al estrenar tres nuevas canciones (“Poco-loco”, “El muerto Giménez” y “Réquiem alegre”) en el marco del programa radial de su biógrafo, Marcelo Figueras.En el contexto de “Big bang”, el espacio que se emite los viernes de 23 a 24 por AM 530 Somos Radio, Figueras presentó tres flamantes piezas de quien fuera la voz cantante de Los Redondos.Primero fue el turno de “Poco-loco” (al que el escritor y periodista presentó como “un rocanrol ‘stoniano’ muy disfrutable” y que terminó su hechura en agosto pasado, según se señaló).Enseguida, apenas pasados los 10 primeros minutos de la emisión fue el turno del pulso funk de “El muerto Giménez”, tema que Figueras calificó de “verdaderamente raro” y cuyo título seguramente no hace referencia a Brian Giménez, un joven de la localidad bonaerense de Cañuelas que falleció en un accidente de tránsito a la altura de Azul cuando en marzo de 2017 se dirigía al recital de Solari en Olavarría, el último de su camino en solitario ya que no volvió a presentarse en vivo debido al Parkinson que lo aqueja.La trilogía de estreno formó parte del proyecto "El Mister y Los Marsupiales Extintos", lanzado en 2022 y que al propio Mister Solari lo une con Gaspar Benegas como Conrado Marsupial (guitarra principal), Axel Lang como Rubén Marsupial (teclados, Ssmplers), Fernando Nalé como Marta Marsupial y Marsupial Neil (bajo, mastering), Sergio Colombo como Honorato Marsupial (saxo) y Lucas Solari como Carlín Marsupial (guitarra secundaria).“Están los deseos, la voluntad y también los imponderables. Y a veces todo eso confluye de la mejor manera. Hace tiempo que viene trabajando en estas canciones que nos permite estrenar aquí en la Radio de Hebe, la Radio de Las Madres”, saludó el conductor al inicio de “Big bang”.En esa introducción, Figueras agregó: “En un año tan sufrido y que preanuncia sinsabores todavía mayores, tener algo que en esta circunstancia rescate nuestro estado de ánimo debe ser agradecido por este obsequio y por esta maravilla”.Las novedosas canciones tuvieron una segunda vuelta de escuchas, en una pasada en la que el autor del audiolibro sobre el Indio “Recuerdos que mienten un poco”, incluyó la lectura de los textos creados por el artista.La presencia mediática de Solari en el cierre de 2023 sumará el próximo domingo 31 desde las 22.30 una entrevista “a contraluz” con Julio Leiva que marcará el cierre del reputado ciclo de reportajes “Caja Negra”.