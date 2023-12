A 20 años de Floricienta, Flor Bertotti anunció que hará un show en Buenos Aires

Los fanáticos de Floricienta estallaron de emoción con el show que dará en Buenos Aires

Yo pensaba ahorrar en 2024 pero Flor Bertotti anunció show en Buenos Aires y estoy demasiado emocionada, A LA MIERDA AHORRAR SALE ESE SHOW DE FLORICIENTA que mi yo de 8 años no pudo ir ?♥ pic.twitter.com/9XT9ZXiXDD — ????? (@mrognv) December 27, 2023

flor bertotti anunció un movistar arena las floricientas y yo yendo a comprar entradas pic.twitter.com/bpKAFluVQZ — mar.mp3 (@thisismar_) December 27, 2023

Corríacuando en la televisión argentina se emitió una versión moderna de La Cenicienta.estrenó la telenovelaFue un éxito rotundo: la serie tuvo dos temporadas, shows en el teatro, discos y gira por el mundo. Toda una generación sey las recuerdan como si hubiera sido ayer y no hacePero ahora, los fanáticos recibieron una inesperada sorpresa que causó una verdadera revolución:donde volverá a interpretar hits como “Por qué”, “Flores amarillas” y “Mi vestido azul”, entre varios otros.No hay dudas de queen toda una generación. Tuvo un destacado elenco conformado por Bertotti,- quien tras la primera temporada fue reemplazado por Fabio Di Tomaso -entre otros importantes artistas. Si bien los actores rememoran esa época con nostalgia, pero como algo del pasado, a casi 20 años de su estreno, su protagonista decidió volver a darle vida a su personaje.En el último tiempo, Flor Bertotti le dio un giro a su carrera y volvió a ponerse en la piel de Floricienta. Subió a los escenarios de Guatemala, Uruguay, Perú y Ecuador, donde conmovió hasta las lágrimas al público al volver a cantar las canciones de la infancia. Entre la nostalgia, la emoción y las ganas de gritar a todo pulmón “Corazones al viento”, el deseo de que la artista se presentara en la Argentina, empezó a crecer a pasos agigantados. Y los sueños, muchas veces, se hacen realidad.“Bueno, no sé bien qué decir... Agarrate día de la primavera porque festejamos en el Movistar mi amor. ¡Tanto lo quisimos que acá lo estamos haciendo realidad!¿Quién viene?”, comentó la actriz en una publicación que hizo en Instagram. Sus palabras estuvieron acompañadas por un video con algunos fragmentos de sus shows, las reacciones en las redes y de cómo empezó a planear su regreso a los escenarios.se presentará el 21 de septiembre, día de la primavera, en elubicado en Humbolt 450, en el barrio de Villa Crespo de la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas salen a la venta ela través del sitio web oficial del estadio. De momento se desconocen los precios de los tickets. Pero, de lo que sí hay certezas es que será una verdadera fiesta y un golpe directo a la nostalgia.Como no podía ser de otra manera,estallaron de emoción al saber que las canciones que aprendieron hace 20 años volverán a interpretarse en el escenario y con la voz de la artista original.“Flor Bertotti anunció un Movistar Arena el día de la primavera. Nos vemos en lugares donde suena ‘Flores amarillas’”; “Flor Bertotti hace show de Floricienta.; “Yo pensaba ahorrar en 2024, pero Flor Bertotti anunció show en Buenos Aires y estoy demasiado emocionada. A la mi***a ahorrar, sale ese show de Floricienta al que, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en X (antes Twitter). Los fanáticos ya preparan los dispositivos electrónicos para sacar las entradas el 5 de enero.