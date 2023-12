Emilia Mernes anunció su primer show en el estadio de Vélez

Después de agotar 10 Movistar Arena, Emilia Mernes anunció un nuevo show pic.twitter.com/notjxugJlg — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) December 27, 2023

??SE VIENE EL VÉLEZzZzZzZz mi genteeee °\(^?^)/° ? ..? ? ?? ??? ??? ..? ? ?? ??? ? ??? — Emilia.mp3 (@emimernes_) December 27, 2023

Emilia batió un récord al vender en 10 horas todos los tickets para sus 10 shows en el Movistar Arena y sus seguidores empezaron a pedirle que agregue más fechas. Durante una entrevista con Noticias Argentinas, la artista pidió que “estén atentos todos los que se quedaron sin entradas” porque se venía una “sorpresa”.Finalmente, Emilia preparó un divertido video con la ayuda de Andy Kusnetzoff para contar que hará un show en el Estadio Vélez Sarsfield. El conductor hace de chofer de la cantante, quien le explica que viene jugando a “un jueguito de la gameboy”, donde tiene que ir desbloqueando niveles.En un juego de palabras con sus 10 shows sold out, Emilia le contó que desbloqueó el nivel 10 y que se dirigían al siguiente nivel.“Sorpresa, próximo nivel desbloqueado, Vélez, qué emoción darles esta noticia. Los amo, estén atentos mañana 12 PM”, escribió la cantante en sus redes sociales ya que el 28 de diciembre revelará la fecha de su próximo show.“No lo puedo creer, junté las 10 estrellas en tiempo récord, así que yo me bajo acá eh”, le dice Emilia al conductor, quien sorprendido le responde: “pero acá es, ¿este es el próximo nivel a desbloquear?, ¿pero vos sabés dónde estamos? Wow. Bueno, te felicito, espectacular, rómpela. ¿Me guardás dos lugares?”.Emilia se baja del auto, se saca las gafas y se encuentra con la enormidad del estadio José Amalfitani, donde ofrecerá un show más y sus seguidores tendrán la oportunidad de conseguir sus entradas para disfrutar del espectáculo.La cantante se presentará en el Movistar Arena los días 6, 7, 19, 20, 21, 23 de Abril y 3, 29, 30, 31 Mayo de 2024 con sold out absoluto en todas los shows y todo agotado en apenas 10 horas.Sin lugar a dudas, la nacida en Nogoyá, está atravesando uno de sus mejores momentos profesionales. Es que, semanas atrás lanzó su nuevo álbum '.MP3' y agotó 10 shows en el Movistar Arena, en muy pocas horas. Pero no se quedó ahí, ya que el miércoles por la tarde, la cantante sorprendió a sus seguidores al anunciar que hará otro show más, esta vez en el Estadio Vélez.