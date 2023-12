Dos participantes revelaron su romance antes de ingresar a Gran Hermano

En medio de la tensión por la fuerte pelea entre Williams y Juliana, Gran Hermano 2023 sumó otra gran polémica luego de que otros dos participantes revelaran al público que se conocían desde antes de ingresar a la casa y que hasta tuvieron un romance.



Fueron Rosina y Joel quienes tuvieron una reveladora charla mano a mano, en la que hablaron de su pasado afuera del reality, lo que movilizó a los fans. Sus "hermanitos, todavía no lo saben.



“A mí no me gusta exponer mis cosas privadas”, comenzó la joven uruguaya, mientras que el azafato le aclaró que “no” quiere “hablar ahora de eso”.



Al parecer, “eso” es que ya se conocían. “Cuando me viste flasheamos los dos, porque no podíamos creerlo”, contó Rosi. “Sabiendo lo que nos pasó afuera, que acá te relaciones emocionalmente con cuatro personas”, recriminó Joel, confirmando todo.