Encuentran muerto al actor Lee Sun-kyun, de la película “Parásitos”

Lee Sun-kyun, actor de la película "Parásitos", fue hallado muerto hoy en un aparente suicidio dentro de un vehículo en un parque de Seúl, después de que se denunciara su desaparición, según informaron las autoridades de la capital surcoreana.



Lee, de 48 años, que interpretó al cabeza de familia de una familia adinerada en la película de 2019, se había enfrentado a interrogatorios policiales en tres ocasiones por acusaciones de consumo ilegal de drogas en el contexto de una campaña gubernamental, con una sesión que duró 19 horas durante el fin de semana.



El actor había dicho que fue engañado para consumir drogas por una camarera de bar que intentaba chantajearle, informó la agencia de noticias Yonhap.



Las autoridades encontraron a Lee tras una búsqueda desencadenada por una denuncia de que estaba desaparecido, dijo a Reuters un agente de bomberos bajo condición de anonimato.



Anteriormente, y según la policía, Yonhap indicó que Lee fue encontrado en un coche en un parque de Seúl, después de que su representante dijera a la policía que el actor se había ido de casa, al parecer dejando una nota de suicidio. Anteriormente se había dicho que su esposa había denunciado el incidente.



Representantes de las comisarías de Jongno y Seongbuk de Seúl no respondieron inmediatamente a las llamadas telefónicas de Reuters en busca de comentarios. La agencia de Lee, HODU&U Entertainment, tampoco respondió a las llamadas.



Sin embargo, medios de comunicación nacionales recogieron un comunicado de la agencia en el que se expresaba tristeza por la muerte, al tiempo que se instaba a la moderación respecto a noticias falsas, especulaciones o informaciones malintencionadas.



Las infracciones de las duras leyes antidroga de Corea del Sur pueden acarrear seis meses de cárcel, o hasta 14 años para los reincidentes y los traficantes.



"Parásitos" ("Parasite" en inglés), una comedia negra de suspenso dirigida por Bong Joon-ho, ganó el Oscar en 2020 en las cuatro categorías de mejor película, mejor director, mejor guion original y mejor largometraje internacional, con seis nominaciones.



En la película, Lee interpretaba al señor Park, en cuya acomodada casa se infiltran miembros de una familia de clase baja que se hacen pasar por trabajadores domésticos altamente cualificados en un enrevesado plan que desemboca en un sangriento final.



Lee, nacido en 1975, tuvo papeles protagonistas en películas surcoreanas como el thriller de 2012 "Helpless" y "All About My Wife" de 2014.



Protagonizó la primera serie original en coreano de Apple TV+, que se estrenó en 2021.



"Dr. Brain", un thriller de ciencia ficción de seis episodios, narra la historia de un neurólogo despiadado que busca pistas sobre un misterioso accidente familiar a través de experimentos cerebrales.



La esposa de Lee es la galardonada actriz Jeon Hye-jin, con quien tuvo dos hijos. (NA)