Taylor Swift sigue sumando récords: en qué igualó a Elvis Presley

Taylor Swift igualó el récord que ostentaba Elvis Presley de mayor cantidad de semanas para un artista solista en el tope del ranking que confecciona la revista Billboard, como si no bastara con la gira mundial "The Eras Tour", que batió todas las marcas de público, y con su correspondiente documental que se convirtió en la película de conciertos más taquillera de la historia.



El disco "1989 (Taylor´s Versión)" regresó en la semana al puesto número uno del listado Billboard 200, con lo que la artista sumó 67 semanas en la cima, un hito que hasta ahora solo había alcanzado el legendario "Rey" del rock and roll.



Sin embargo, el absoluto récord a la cantidad de semanas en el primer lugar está en manos de Los Beatles, que encabeza esta lista con una cómoda cifra de 132 semanas.



La producción de Taylor Swift redondea, por su parte, su cuarta semana no consecutiva en el primer lugar, al desplazar al segundo puesto a Nicki Minaj con su "Pink Friday 2".



Según datos de la consultora Luminate, sobre los que se basa la revista para confeccionar sus rankings, el disco de Swift movió 136 mil unidades esta semana, entre ventas de álbumes y datos de transmisión equivalentes; un aumento del 25% con respecto a la semana anterior.



"1989 (Taylor´s Version)" había llegado por primera vez al tope del ranking en la semana de su lanzamiento, el pasado 27 de octubre.



Luego de Los Beatles, Swift y Elvis, la nómina de artistas con más semanas en el tope la continúan Garth Brooks con 52 y Michael Jackson con 51.