Toda una reina: con un sensual vestido dorado, posó junto a su árbol de Navidad

Evangelina Anderson es una de las mujeres más lindas de Argentina, eso no hace falta ni remarcarlo y usa su cuenta de Instagram para deslumbrar a sus millones de seguidores quienes, esta vez, enloquecieron con el elegante y sensual look que eligió para celebrar la Navidad.La esposa de Martín Demichelis, quien acaba de ganar un nuevo título como entrenador de River al conquistar el Trofeo de Campeones, volvió a dejar en claro que tiene un estilo único que cuadra perfecto con su indiscutible belleza.Afirmada como una de las caras permanentes en el popular programa de preguntas y respuestas "Los 8 Escalones", Evangelina Anderson sigue creciendo desde lo profesional y va por más."Feliz Navidad para todos. Los quiero", fue el mensaje que dejó la blonda acompañado de una foto de ella junto al arbolito de Navidad. ¿Su look? Un espectacular vestido dorado que no hace más que resaltar su sensacional figura.