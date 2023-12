Presumió su sexi look total white para Navidad y cautivó a sus seguidores

Romina Malaspina maneja mejor que nadie los contenidos en las redes sociales que pueden explotar y parece ser su propia productora. La joven marplatense ahora maravilló a todos por su sensualidad outfit total white para Navidad."Waiting for", afirmó la también ex participante del Bailando 2023, quien revolucionó Instagram con un posteo en el muestra su sensualidad al extremo al borde de la censura.Una de las primeras personas en reaccionar a la publicación fue nada menos que La Joaqui. La cantante, que fue jurado de Got Talent Argentina, hace tiempo se hizo muy cercana a Malaspina y es por eso que no lo dudó a la hora de ponerle "Hermosa hermosa hermosa ??".Romina viene de estar en boca de todos esta semana al subir una foto en bata, a minutos de tirarse en paracaídas. "Estoy lista, definitivamente la próxima locura que quiero hacer es tirarme de un paracaídas", expresó.Sucede que Malaspina se animó a dar un chapuzón en el frío mar de la Antártida y ya quiere ir por más. (Crónica)