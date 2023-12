Wanda Nara ganó la final del Bailando con las Estrellas en Italia: su emoción

Wanda Nara ganó este sábado la final del Ballando con le stelle, la versión italiana de Bailando con las estrellas, consagrándose campeona del famoso certamen junto a su pareja, el bailarín Pasquale La Rocca. La empresaria y conductora de Master Chef se impuso frente a sus contrincantes, Simona Ventura y Samuel Peron, por una diferencia del 70 por ciento de los votos.Sin poder contener las lágrimas, Nara levantó la copa y celebró el triunfo junto a su pareja en el certamen, Pasquale La Rocca. La dupla participó de la última ronda de baile, en la que pasaron por varias instancias, entre ellas, una de tango.Al ritmo de “We are the champions”, de Queen, el estudio de televisión se llenó de papelitos dorados en festejo por el triunfo de la pareja ganadora. Nara abrazó a su compañero de baile y no pudo evitar las lágrimas de emoción, después de haber disputado durante la noche siete ritmos distintos de baile.Como última instancia de la noche, Nara y Rocca llegaron a la definición por voto telefónico y ganaron con el 70% de los votos, frente al 30% que obtuvieron Ventura y Peron.“Después de tres meses, una final increíble en un país que amo realizando 7 coreografías en una sola noche, la gran final, donde iniciar bailando un tango le dio una emoción especial a toda la Argentina. Pasquale Rocca me cuidó cada detalle de mi entrenamiento para poder lograr en una misma noche hacer 7 bailes”, festejó Wanda con un posteo en redes sociales, en donde se puede ver a la conductora con la copa arriba de un avión.“Cuántas horas de entrenamiento físico y mental para recordarme tantas coreografías. Gracias sos un gran profesional !! Gracias baillando con estelle, gracias Milly Carlucci por enseñarme tanto, por cuidarme y por hacerme conocer gente increíble. La gente que trabaja para vos es especial y los amo a todos”, expresó Wanda Nara, quien también envió un saludo de agradecimiento a la pareja contrincante.Tras ello, la conductora de Master Chef comenzó a recibir saludos y felicitaciones por redes sociales, entres los que destacaron los mensajes de su hermana, Zaira Nara, y otras figuras del espectáculo.“Que emoción!! Sos impresionante todo lo que querés lo logras! Todo!! Te admiro y respeto muchísimo”, celebró Zaira por Instagram.“Amis felicitaciones, uno elige cómo y cuándo ganar y vos sos la uno para eso... cuando algo parece imposible, solo hay q saber ver la meta y ahí está, no es un trofeo no es una copa es saber que siempre que te lo propongas vas a ganar. Te adoro, si venis tráeme del free Shop el perfume que me regalaste en el cumple jajajjajajja te amo”, expresó Lizy Tagliani, sumándose a quienes le enviaron sentidos mensajes a Nara.“Buenisimoooo Wanda congrats, ¿dónde lo vas a poner? Beso grande, feliz vida”, festejó, en tanto, Susana Giménez.A mediados de octubre, Wanda Nara sumó su itinerario de viajes laborales a Italia para comenzar con los ensayos coreográficos para presentarse en el ciclo de baile, junto a su partner Pasquale La Rocca. En el concurso, se convirtió en una revelación por su desempeño y por sus logros.Si bien Wanda está instalada en Estambul, viajaba constantemente a Italia para poder formar parte del show. “Bueno, la verdad es que estoy bien, pero estoy un poco cansada porque tengo poco tiempo, menos del que imaginaba que iba a tener”, les contó días atrás a sus seguidores en un video en su cuenta de Instagram, y siguió: “También grabamos un montón de contenidos. Todos los bailes empiezan con un clip antes y ese clip lleva casi media jornada de grabación, preparación, maquillaje, pelo, prueba de vestuario, hacerlo y practicarlo”.Meses atrás, la joven empresaria reveló que se encuentra bajo tratamiento por leucemia y fue en el mismo reality italiano que contó cómo atravesó el momento en que recibió el diagnóstico, lo cual ocurrió después de que se hiciera una serie de estudios de rutina previos a un viaje.“Siempre que viajo me hago un análisis de rutina y las cosas dieron un poco extrañas, por lo que comenzaron a ver las causas”, dijo primero. Y aclaró que luego la información se difundió incluso antes de que ella recibiera la confirmación del diagnóstico. “Era prender la televisión y que todos los canales dijeran: ‘Wanda tiene esta enfermedad’. Yo lloraba porque no sabía lo que tenía. Cuando logré saber un poco de qué se trataba, los chicos se pusieron un poco tristes”, compartió.“Cuando llegó la propuesta del Bailando, obviamente habíamos estabilizado las cosas, siguiendo las recomendaciones que me indicaron los médicos. Estoy haciendo el tratamiento. Ellos me dijeron que lo podía hacer, al 100 por ciento”, añadió sobre el proyecto laboral que aceptó en Roma.(La Nación)