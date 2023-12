“No quiero irme de este mundo sin ver al país floreciente”, dijo Mirtha Legrand

Este sábado, Javier Milei estuvo como invitado en La noche de Mirtha junto a Patricia Bullrich. Al momento del cierre del programa, “La Chiqui” se quebró y le hizo un contundente pedido al presidente de la Nación.“Quiero que todos los sepan, yo soy una mujer grande y no quiero irme de este mundo sin ver a mi país floreciente”, le dijo con un nudo en la garganta mientras lo tomaba de la mano.Conmovido por las palabras de la histórica conductora, el jefe de Estado le contestó: “Lo va a ver, lo va a ver florecer. Quédese tranquila”.Por último, Mirtha cerró su programa deseándole al público unas felices fiestas. Vale aclarar que se tomará 15 días de vacaciones y retomará su ciclo en enero.Javier Milei fue invitado a La noche de Mirtha (eltrece) para dar detalles del DNU que anunció este miércoles y sobre sus primeras dos semanas como presidente de la Nación. Sin embargo, antes de hablar sobre política, reveló que es alérgico a las papas fritas cuando Jimena Monteverde presentó el plato principal de la cena.La cocinera le llevó a la conductora una burratina con tomates reliquia “totalmente naturales”. “De primer plato tenemos un bife de chorizo con vegetales y un risotto crocante, porque papas fritas no se puede... ya me enteré de todo”, dijo Monteverde.Javier Milei fue uno de los invitados en la mesa de Mirtha Legrand de este sábado. Si bien no estuvo acompañado por Fátima Florez, la humorista vio la grabación del programa desde el backstage. Lejos de que eso la intimidara, la conductora le preguntó al presidente argentino si pensaba en casarse y tener hijos con la actriz.“No creo en los contratos eternos”, lanzó Milei cuando la diva le consultó sobre el matrimonio. Acto seguido, indagó si pensaba en tener hijos en el futuro, él volvió a ser contundente: “Bueno, tengo hijos de cuatro patas”. “Yo sabía que me iba a contestar eso”, disparó la conductora entre risas.Acto seguido, Mirtha quiso saber si era cierto que Milei hablaba con sus perros. “Si lo que dicen es cierto, porque además dicen que son mis estrategas, son los mejores estrategas del mundo. En dos años llegué a ser presidente. Voy a hacer que no me los vayan a contratar, porque necesitamos seguir sosteniendo el gobierno”, señaló el mandatario con tono irónico. (TN Show)