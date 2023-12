Premios Oscar 2024: la Academia anunció los finalistas de 10 categorías

"Barbie", de Greta Gerwin; "Pobres criaturas" de Yorgos Lanthimos; "Los asesinos de la luna", de Martin Scorsese, y "Oppenheimer", de Christopher Nolan, fueron los filmes con más menciones entre los finalistas de 10 categorías que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció anoche para la próxima 96ª ceremonia de los Oscar.A casi un mes de que se anuncien las nominaciones completas, las diez categorías que se dieron a conocer fueron: Largometraje documental, Cortometraje documental, Largometraje internacional, Maquillaje y peluquería, Música (partitura original), Música (canción original), Cortometraje animado, Cortometraje Live Action y Efectos Visuales y de Sonido, informó la prensa internacional.El aclamado filme de Greta Gerwig, "Barbie", encabezó la lista con cinco menciones preliminares, incluyendo sonido y canción original con tres nominaciones: "What I Was Made For?" de Billie Eilish, "Dance the Night" de Dua Lipa y "I'm Just Ken" de Mark Ronson y Andrew Wyatt, y música original del último dúo.El filme de Scorsese protagonizado por Leonardo DiCaprio obtuvo cuatro menciones preliminares, en tanto "El color púrpura", "Oppenheimer" y "Pobres criaturas" se alzaron con tres cada uno.La votación para las nominaciones oficiales se realizará entre el 11 y el 16 de enero y el anuncio se hará el 23 del mismo mes. La votación final será del 22 al 27 de febrero y la entrega de la 96ª Premios de la Academia se llevará a cabo el domingo 10 de marzo."Sinfónica Americana""Apolonia, Apolonia""Más allá de la utopía""Bobi Wine: El Presidente del Pueblo""Almas desesperadas, Ciudad Oscura y la leyenda del vaquero de medianoche""La Memoria Eterna""Cuatro Hijas""Ir a Marte: El proyecto Nikki Giovanni""En el retrovisor""Sellado desde el principio""Foto fija: una película de Michael J. Fox""Una pequeña y apacible voz""32 sonidos""Matar a un tigre""20 días en Mariupol""El ABC de la prohibición de libros""El barbero de Little Rock""Oso""Entre la Tierra y el Cielo""El juego de las niñas negras: la historia de los juegos de manos""Campamento de Coraje""Voto decisivo""Cómo nos liberamos""Si los sueños fueran relámpagos: crisis de atención sanitaria rural""Isla en el medio""El último taller de reparación""Última canción de Kabul""N?i Nai y Wai Po""Oasis""Alas de polvo"Armenia, "Amerikatsi"Bután, "El monje y la pistola"Dinamarca, "la tierra prometida"Finlandia, "Hojas caídas"Francia, "El sabor de las cosas"Alemania, "La sala de profesores"Islandia, "la tierra de Dios"Italia, "Yo Capitán"Japón, "Días perfectos"México, "Tótem"Marruecos, "La madre de todas las mentiras"España, "Sociedad de la Nieve"Túnez, "Cuatro Hijas"Ucrania, "20 días en Mariupol"Reino Unido, "La Zona de Interés""El novio tiene miedo""Ferrari""Golda""Asesinos de la luna de flores""El último viaje del Deméter""Maestro""Napoleón""Oppenheimer""Cosas pobres""Sociedad de la Nieve""Barbie""El creador""Ferrari""El asesino""Asesinos de la luna de flores""Maestro""Misión: Imposible - Dead Reckoning Parte Uno""Napoleón""Oppenheimer""La Zona de Interés""Ficción americana""Sinfónica Americana""Barbie""El niño y la garza""El color morado""Elemental""Los remanentes""Indiana Jones y el dial del destino""Asesinos de la luna de flores""Oppenheimer""Cosas pobres""Quema de sal""Sociedad de la Nieve""Spider-Man: A través del Spider-Verse""La Zona de Interés""Nunca desapareció" de "American Symphony""Querido alienígena (que estás en el cielo)" de "Asteroid City""Baila la noche" de "Barbie""Solo soy Ken" de "Barbie""¿Para qué fui hecho?" de "Barbie""Keep It Movin'" de "El Color Púrpura""Superpoder (I)" de "El Color Púrpura""El fuego interior" de "Flamin' Hot""High Life" de "Flora e hijo""Meet In The Middle" de "Flora and Son""No puedes atraparme ahora" de "Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes""Wahzhazhe (Una canción para mi pueblo)" de "Killers of the Flower Moon""Ojos tranquilos" de "Vidas pasadas""Camino a la libertad" de "Rustin""Estoy soñando" de "Spider-Man: A través del Spider-Verse""Auge""Víspera""Humo (Smoke)""Soy moderno""Una especie de testamento""Koerkorter (Apartamento para perros)""Carta a un cerdo""Noventa y cinco sentidos""Érase una vez un estudio""Nuestro uniforme""Paquidermo""Pete""27""¡Guerra ha terminado! Inspirado en la música de John y Yoko""Invocación salvaje""El despues""La tienda de regalos de Ana Frank""Un hoyo de aguacate""Bienvenidos a Los Angeles""Gato muerto""Buen chico""Invencible""Frontera invisible""Caballero de la Fortuna""El hombre de una nota""Rojo, blanco y azul""El pastor""Extraña forma de vida""La maravillosa historia de Henry Sugar""El creador""Godzilla menos uno""Guardianes de la Galaxia Vol. 3""Indiana Jones y el dial del destino""Misión: Imposible - Dead Reckoning Parte Uno""Napoleón""Cosas pobres""Rebel Moon - Primera parte: Un niño de fuego""Sociedad de la Nieve""Spider-Man: A través del Spider-Verse"