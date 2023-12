La reacción de Alan cuando Rosina lo encaró en Gran Hermano: qué dijo

En el marco de la convivencia en la casa de “Gran Hermano 2023″ (Telefe), otra pareja potencial parece asomarse, sumándose a los coqueteos previos entre Denisse González y Bautista Mascia. En esta ocasión, Alan Simone y Rosina Beltrán protagonizaron una charla directa en la que la uruguaya abordó sin rodeos la posibilidad de que existiera un interés romántico por parte de Alan.



En una íntima conversación en una de las habitaciones, Rosina lanzó la pregunta sin tapujos: “¿Gustás de mí?”. Alan, en su estilo característico, trató de disipar cualquier malentendido, señalando las habladurías en la casa: “A mí también me cargan y yo les digo que no. Es lo que suponen ellos”, respondió el joven de Chivilcoy.



La situación tomó un giro curioso cuando Rosina cuestionó el constante uso del nombre “Joel”. Alan explicó que se debía a lo que se comentaba en la casa, defendiéndose ante las especulaciones. Rosina, visiblemente molesta, solicitó explicaciones directas sobre la relación entre ambos: “A mí me molestan con vos, me molestan con esto, con lo otro, vos me peleás todo el día. Todo el día. Quería saber realmente, ¿qué te pasa? ¿Qué somos?”, preguntó.

En un momento cúlmine, Alan soltó una declaración enigmática: “Estoy enamorado de vos”. Ante la incredulidad de Rosina, Alan aclaró que era una broma, comparándola con sus bromas anteriores con Denisse y Cata. A pesar de la insistencia de Rosina sobre los rumores que circulaban, Alan negó cualquier interés romántico: “No, boluda. Por eso te digo, yo no te lo dije. ¿O te lo dije? ¿Cómo te enteraste?”, expresó.



El joven de Chivilcoy dejó entrever la posibilidad al afirmar: “Si me gustaras, te lo hubiera dicho y listo. Sería obvio. ¿Se notó algo?”. Rosina admitió haber sentido cierta ambigüedad en el comportamiento de Alan: “Te juro que sí. A veces lo siento. Yo a veces siento que gustás de mí, pero capaz que estoy loca”, confesó. Alan, por su parte, aclaró que apreciaba la belleza de todas las participantes, pero eso no implicaba un interés romántico.

En la conclusión de la charla, quedó claro que Rosina no buscaba una relación sentimental con Alan: “Quiero ser tu amiga”, afirmó, cerrando así un episodio que, según Alan, podría haberse malinterpretado como un drama innecesario en la convivencia de “Gran Hermano 2023″. (La Cien)