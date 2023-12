Presentan demanda contra el actor Vin Diesel por abuso sexual

El actor estadounidense Vin Diesel fue demandado por abuso sexual por una asistente que trabajó para él durante la producción y el rodaje de "Rápidos y Furiosos: 5in control" en septiembre de 2010, informó el portal internacional de entretenimiento Vanity Fair.



Los representantes legales de Diesel y su productora no realizaron comentarios sobre la causa, informó el portal, que consignó que en la demanda radicada en tribunales de Los Ángeles, Asta Jonasson afirmó que fue contratada por la compañía del actor, One Race, para trabajar para él en Atlanta, donde el filme estaba en producción, y sufrió abuso sexual por parte del coprotagonista de la franquicia "Rápidos y Furiosos".



Según la demanda, a la que tuvo acceso el portal, una noche de septiembre de 2010, le pidieron a Jonasson que esperara en la suite de Diesel en el hotel St. Regis mientras el actor entretenía a las anfitrionas que había traído de un club. Una vez que las otras mujeres se fueron, afirma la demanda, Diesel la "agarró a Jonasson de las muñecas, una con cada una de sus manos, y la atrajo hacia la cama".



Ella le pidió que se detuviera, se escapó de su alcance y esperó junto a la puerta principal de la suite a que se fuera, pero Diesel se acercó nuevamente a ella y comenzó a tocarle los pechos y besarlos, a pesar de los pedidos de ella de que se detuviera.



Luego de esto, según denunció Jonasson, "Diesel se arrodilló, empujó mi vestido hasta su cintura y abusó sexualmente de mí, pasando sus manos por la parte superior de mis piernas, incluida la parte interna de los muslos".



Dos horas después del abuso, Samantha Vincent, hermana de Diesel y presidenta de One Race, llamó a Jonasson para despedirla después de menos de dos semanas en el trabajo.



En su denuncia, Jonasson demandó a Diesel por agresión sexual, discriminación por motivos de sexo/género, infligir intencionalmente angustia emocional, ambiente de trabajo hostil, despido injustificado y represalias. También acusa a Diesel y su producción por intento de encubrimiento.



Jonasson explicó que durante años mantuvo silencio por un acuerdo de confidencialidad y que pudo presentar su demanda gracias a la Ley Speak Out, que impide la aplicación de acuerdos de confidencialidad en casos de agresión y acoso sexual, sancionada en noviembre de 2022 por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.