“Hay todo: risas y mimos”, dijo “Chimi” Meza sobre su relación con Coco Sily

Cinthia “Chimi” Meza la mujer que es coach ontológica contó: “Nos conocimos en la radio, en realidad a principio de año, cuando empecé en la programación con él”. “Para mí era un compañero más de la radio. No tenía idea si estaba saliendo con otra persona, era algo laboral. No era muy mi target cruzar trabajo con lo personal”, se sinceró.Consultada acerca de cómo fue el flechazo, Chimi admitió: “Fue una sorpresa para los dos. Nos hicimos amigos”. “Un día lo fui a ver a un espectáculo, a una de sus funciones y empezamos a hablar. Y nos recontra enganchamos”, aseguró, pero remarcó que ambos estaban solos.Sobre cómo se sucedieron las cosas, precisó: “Empezamos a conocernos fuera de la radio y empezaron las charlas eternas”.“¿Acá hay amor? ¿Hay pasión?”, quiso saber Carmen Barbieri. “Sí, hay todo, hay risas, hay mimos y es un compañero hermoso”, respondió Chimi contudente. Y destacó: “Nos complementamos muy bien. De hecho él conoce a mis hijos, yo conozco a los suyos. Mis hijos lo adoran y es que es muy difícil no querer a Coco, tenés que ser un marciano. Es divertido, es buen tipo…”.La conductora quiso saber si el casamiento estaba en los planes de la pareja y ella se mostró incómoda. “No sé”, respondió entre risas nerviosas. Y aclaró: “No convivimos, pero la mitad de la semana estamos juntos”.A comienzos de noviembre, en diálogo con el móvil de Intrusos (América), Sily afirmó: “Estoy enamorado, contento, feliz. Es nuevo, nos estamos conociendo”. Aunque no quiso dar precisiones del tiempo que llevan de relación, aseguró que este amor es “un regalito del universo”.El actor explicó en ese momento que no iba a dar demasiadas precisiones del romance por dos motivos. “No quiero que se queme y ella no es del medio, entonces quiero cuidarla”, lanzó.Sin embargo, no dudó en mostrarse muy feliz por esta nueva oportunidad: “Solo quiero contar que Dios cierra una ventana y abre una puerta siempre. Estoy muy feliz de volver a tener una oportunidad, de poder estar con alguien muy luminoso como es ella, que me hace mucho bien, pero es nuevo”.Consultado acerca de si creyó que iba a enamorarse tan rápidamente, lo negó. “Te juro que no, ni siquiera pensé que lo iba a volver a encontrar. Sí que podía salir con alguien, pero estoy muy acostumbrado a mi soledad y me llevo muy bien con eso”, opinó.“Esto es relindo, pero no lo quiero quemar. El bajo perfil tiene que ver con la cuestión de cuidar la relación, de que ojalá crezca, yo tengo muchas esperanzas de que así sea”, aportó.En el final de la charla, resumió: “Fue muy de casualidad, muy inesperado. Nos conocimos por cosas de la vida, porque el universo está abierto, sépanlo todos”. “Estoy un poco místico. Aguántenme”, cerró, entre risas. (TN Show)