“Lista pa’ matar”, expresó Sol Pérez luciendo audaz vestido

Una de las figuras destacadas de esta renovada versión de Gran Hermano (Telefe) que comenzó el año pasado es, sin dudas, Sol Pérez, panelista de El Debate y gran analista a la hora de examinar las distintas estrategias de los participantes. No obstante, uno de los atributos de la modelo e influencer son los exóticos looks que lleva gala a gala. Así como sorprendió en el primer programa con su look total black, este martes por la noche se destacó por un outfit urbano.Desde su regreso a finales del 2022, Gran Hermano se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina. La cantidad de polémicas, alianzas, traiciones y amistades hicieron que el público se identificara con sus personajes y, para esta edición, que cuenta con 22 nuevos competidores, se espera romper los números logrados en la última entrega.Este martes, la modelo, que se casó recientemente con Guido Mazzoni, sorprendió a todos en El Debate con su look urbano compuesto de un peinado con trenzas, un vestido de denim verde, con el abdomen al aire, y botas blancas de caña alta.“Hoy salí lista pa’ matar”, escribió junto a un emoji verde de corazón en su feed de Instagram, donde compartió los detalles de su atuendo. Luego le dio las gracias a los encargados de maquillarla y peinarla para el programa. (La Nación)La modelo posó con su exótico look por distintos lugares del estudio de Telefe antes de que comience la prueba del liderazgo dentro de la casa. La publicación superó los cinco mil likes en menos de una hora y se llenó de mensajes de halago por parte de sus miles de seguidores a lo largo del país.