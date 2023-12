Gran Hermano: hay nuevo líder en la casa y podrá poner en placa a otro jugador

Con la mente puesta en la próxima eliminación, un jugador logró salvarse de la futura nominación y podrá colocar a un participante en la listaTras una primera semana muy movida, Gran Hermano afrontaba una nueva prueba del líder. Los participantes se jugaban la inmunidad y el beneficio de salvar y colocar a alguien en la placa. Con las cartas echadas sobre la mesa, un hermano completó el desafío y se impuso ante los demás.Más allá de que varios participantes debatieran en la semana la importancia y el poder de ser líder, todos buscaban alcanzar el objetivo. En ese sentido, con los grupos y las diferencias ya marcadas, Sabrina Cortéz quería repetir liderato. La contadora tuvo un fuerte cruce con Julia, quien fue salvada por la gente y demostró su apoyo. Ante este panorama, una de las que empezó con más energía y confianza el día fue Juliana, quien ya en su pieza empezó a concentrarse. Mientras se ponía una campera blanca sobre su short y top deportivo negro, la joven empezó a perfumarse y decir: “Perfumito para ganar, vamos. ¿Lista para perder cariño?”. Luego en el living, saludó a sus compañeros y disparó: “¿Listos para perder?”.“Zoe le tenes que ganar vos”, sostuvo Lisandro luego de que Furia saliera del lugar. “Alguien tiene que ganar hijos de p…porque la mato, por favor te lo pido””, expresó Isabel en un claro enfrentamiento contra Julia. “Vos sabes que si yo gano la prueba acá se pica re duro. Así que fíjense qué quieren hacer. Quilombo ya no queremos más, esta todo que explota. Que chusma que es la señora, ya no le voy a decir chica, ahora le voy a llamar por el nombre que le corresponde por su edad, señora. Lo bueno es que a Isa le duele la rodilla, algunos están cansados porque no durmieron en toda la noche, yo dormí como una genia, así que estoy llena de energía positiva y vital”, decía la primera salvada por el público mientras hablaba en voz alta para las cámaras.En un nuevo desafío que ponía a prueba todas las habilidades motrices, los participantes debían lograr equilibrar un pequeño vaso sobre un bastón y trasladarlo por unos metros. Pero como si eso fuera fácil encima debían pasar por encima de un pequeño sube y baja, pasar una serie de obstáculos y luego dejar el envase en una plataforma en el aire. Así, tras varios intentos, los que pasaron a la final fueron Agostina, Martin Ku y Alan.Acto seguido, Santiago del Moro le pidió a todos los participantes que se encolumnaran detrás del jugador que más apoyaban para la prueba. Si bien esto no tenía ninguna injerencia en el juego, dejaba en vista las preferencias de cada uno. De esta manera, Chino recibió el apoyo de Isabel, Lisandro, Sabrina, Denisse y Bautista. Por su parte, Alan el de Joel, Rosi, Nicolás, Zoe, Williams, Axel, Emmanuel y Manzana. Y por último Agostina el de Carla, Flor, Cata, Juliana y Lucia.Una vez de nuevo en la prueba, los participantes repitieron el mismo desafío, solo que esta vez debían colocar tres vasos en la plataforma. La tensión podía sentirse en el aire, la tribuna no emitía ningún tipo de sonido y solo festejaban cuando alguno de los hermanos lograba avanzar en la competencia. Con el paso de los minutos,, explicó el ‘Chino’, como dijo que lo apodan. Distintas fueron las palabras de Alan, quien se quejó: “Me tocó un palo distinto al de ellos dos, y estaba raro cortado arriba, nunca equilibraba bien”. Mientras, Agostina afirmó: “Yo sentía que podía, era difícil encajar uno arriba del otro”.Así las cosas,De cara a la nominación de este miércoles, los participantes ya mostraron sus diferencias y las alianzas y enfrentamientos ya empiezan a mostrarse. (Teleshow)