Valeria Mazza reconoció que es “amarreta” y contó cómo ahorra en el super

Valeria Mazza reconoció ser muy ahorrativa y que no le gusta malgastar el dinero. Mazza ahondó en algunos aspectos de su privacidad, de los que no suele abordar en el plano público, y entre sus confesiones se destacó la táctica que ejecuta para ahorrar en las compras del supermercado.La famosa visitó el piso de LAM, para entablar una extensa entrevista con Ángel de Brito y las panelistas. En ese contexto, la blonda sorprendió a todos al definirse como amarreta, en lo que refiere a su percepción y control sobre el dinero.En esa charla, Valeria se refirió a sus hijos respecto al manejo de la fama, por eso explicó que no sienten una especial atracción con los medios, pero si explicó: “Benicio y Tiziano están coqueteando con la moda y le encontraron el gustito como yo a la plata”.Esa revelación activó en Ángel una consulta peculiar: “¿Sos amarreta o gastadora?”.Lejos de lo políticamente correcto, Mazza abrió su más profunda sinceridad y se definió: “Soy bastante amarreta”. Acto seguido, Maite Peñoñori leyó un mensaje en consonancia: “Me escribió Roberto Funes Ugarte que te ve siempre eligiendo precios”.La ex top model ahondó en esa faceta desconocida y describió su método infalible para ahorrar: “Elijo precios. Voy los viernes cuando tengo descuento con la tarjeta”. En ese momento, Yanina Latorre intervino con una consideración picante: “Como Analia Franchín, miserable”.Algo molesta por ese adjetivo que soltó la angelita, Valeria le retrucó: “No es ser miserable. No malgasto. Soy consciente de lo que cuesta todo”. En tanto que Ángel quiso saber si entre góndolas de productos y análisis de los valores recibe piropos de caballeros, ante lo cual la famosa manifestó: “No, sabes que no”. Fuente: (Paparazzi)