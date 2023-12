Ximena Capristo reveló que le planteó a Gustavo Conti abrir la pareja

Ximena Capristo estuvo invitada a PH: Podemos Hablar (Telefe) y habló a corazón abierto sobre la crisis que atravesó con Gustavo Conti. A pesar de que el año pasado había trascendido que el matrimonio pasó malos momentos, la ex Gran Hermano reveló que llegaron a separarse y antes de reconciliarse pensaron en abrir la pareja como una alternativa para encauzar la situación.“Yo creo que las relaciones se van construyendo día a día y nosotros tuvimos una crisis muy fuerte en pandemia. En esa época muchos hemos sufrido diferentes cosas y nosotros sufrimos esta crisis”, relató ante una pregunta que le hizo Julieta Ortega en el programa que conduce Andy Kusnetzoff.La panelista sostuvo que el matrimonio siempre estuvo de acuerdo en que lo primordial era que su conflicto no afecte al hijo que tienen en común, quien ni siquiera supo lo que estaban pasando entre sus padres.“Priorizamos nuestro amor que no se había terminado, que siempre estuvo. Que no se había terminado y que siempre estuvo. Después de esa crisis no tuvimos otras”, expuso. Y puntualizó: “Llegamos a estar separados, pero mi hijo no se enteró nunca”.Buscando la forma de salvar su relación, Ximena Capristo contó que llegó a ofrecerle a Gustavo Conti la posibilidad de un cambio que les permita estar con otras personas sin la necesidad de perder su vínculo o divorciarse. “”, recordó.Y agregó: “Me dijo que quería tener nuestra pareja de siempre, que no quería invitar a nadie ni compartirme con nadie. Me parece que uno acepta o no acepta”.Por su parte, Capristo sostuvo que la situación marital la empujó a pensar que esa alternativa era viable. “Yo quería probar para ver qué onda. Para que sigamos juntos, pero experimentar otras cosas, ver para otros lados. Capaz que nos faltaba algo”, reconoció. Sin embargo, el vínculo logró reconstruirse sin dar ese paso.