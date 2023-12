“Este año me llevo unas cuantas lecciones”, reveló Jesica Cirio

Jesica Cirio, reconocida conductora y figura mediática argentina, no esquivó la oportunidad de compartir un revelador balance de fin de año a través de sus historias de Instagram. El 2023 ha sido un año lleno de altibajos emocionales para la carismática presentadora, marcado especialmente por la polémica del “Yate Gate” que involucró a su expareja, Martín Insaurralde.Si bien continúa como conductora en La Peña de Morfi, Cirio tuvo que sobrepasar algunos obstáculos que se le interpusieron a lo largo del año. El hecho de haber sido la pareja de Insaurralde le jugó en contra luego de que se conociera el despilfarro de dinero que el ex Intendente de La Matanza hacía en sus viajes.La modelo, lejos de guardar silencio, abrió su corazón en un extenso mensaje que refleja sus vivencias y lecciones aprendidas. La publicación que atrajo la atención de sus seguidores comenzó con unas palabras que resonaron profundamente en Cirio: “Este año me llevo unas cuantas lecciones conmigo”.“Me he caído, he llorado, he sido fuerte y en todo momento conseguí salir adelante, pese a haber vivido decepciones por parte de ciertas personas, pese a los malos momentos y los días difíciles, nunca me rendí y seguí luchando para ser mejor”, continuó.El mensaje, compartido por la conductora, continuó revelando las transformaciones personales que experimentó a lo largo del año. “He cambiado, he dejado muchas cosas atrás y me he dado cuenta de lo importante que es cuidar mi amor propio, he valorado mis momentos de soledad, he aprendido a no aferrarme a nadie, a no pensar tanto las cosas y sobre todo a ver lo que verdaderamente merezco, aprendí a priorizar mi paz mental y mi felicidad”, expresó Cirio.La modelo no dudó en abordar las situaciones difíciles que atravesó, destacando su fortaleza interior para sobreponerse a adversidades. “Este año le he dado lo mejor de mí a personas que no lo merecían, he visto hipocresía y doble cara de gente que no esperaba, logré irme de aquellos lugares que no eran para mí”, sostuvo.“Dejé de darle importancia a lo insignificante y en todo momento tuve esa fuerza interior para volver a empezar de nuevo”, compartió, revelando una profunda reflexión sobre sus relaciones y elecciones.Finalmente, Jesica concluyó su mensaje optimista, destacando su crecimiento personal y la capacidad de aprender incluso en los momentos más desafiantes. “Este año me he dado cuenta de lo que soy capaz de lograr, me he dado cuenta que he aprendido más de lo que esperaba y que he progresado bastante”.“Ya sean buenos o malos momentos, ha sido un buen año porque puedo decir que ahora soy mejor”, cerró, dejando a sus seguidores con una visión positiva de cara al nuevo año. (Vía País).