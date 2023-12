Gran Hermano: Juliana tuvo tensa pelea con sus compañeros tras superar la placa

La casa de Gran Hermano 2023 quedó en llamas tras la primera gala de eliminación en la que Hernán “El Negro” Ontivero fue el primer participante en dejar el juego de la nueva edición.Luego de la tensión que generó ese momento, Juliana Scaglione, que había sido masivamente nominada por el resto de los chicos, se ganó el odio de todos sus compañeros por las feroces palabras que dijo al saber que iba a continuar en la competencia.Qué les gritó Furia a sus compañeros de Gran Hermano 2023 al saber que superó la placa“¡A bancársela!”, les gritó a varias de las chicas, minutos después de haber terminado el intercambio con Santiago del Moro, tras la salida del cordobés. “Furia” se enfrentó muy fuerte con Sabrina Cortez.Desde que la nueva edición del reality empezó a andar su camino, la joven entrenadora no tiene interacción con casi ninguno de sus compañeros. Incluso, habla sola o lo hace para las cámaras. Esto generó mucha irritación en varios de los participantes que ya no bancan a la influencer deportiva.“Hay un grupete hermoso que, básicamente, no me banca. Yo con eso no puedo hacer nada. Tengo que seguir viviendo acá adentro”, dijo, a los gritos, Juliana. El malestar se lo transmitió a Sabrina, una de las chicas con perfil más alto.Furia le insistió a su compañera que su enojo tenía que ver con la actitud que ella estaba teniendo. “Parecés la jefa. Te parás acá y hablás en plural, como si todos me muestren lo que hago y lo que no hago”, lanzó, desaforada.Aunque no se vio del todo la discusión, las cámaras llegaron a mostrar la reacción de algunos de los chicos frente a los insoportables gritos de Furia. “No hay que meterse, pero ella hace un papel de gracioso ante la gente y acá es mala”, comentó, en la habitación, Isabel.Luego, la mujer de más edad de la nueva edición le fue a comentar a Licha, visiblemente conmocionado por la salida de Hernán, que había que hacer algo para frenar la situación. “Es mala, mala, mala. Es una persona de mierda. Le está gritando a Sabrina y le dijo que era una mogólica. Big, mostrá esto, la c... de tu madre”, remató, con mucha indignación.Hernán Ontivero quedó fuera de la casa de Gran Hermano (Telefe) en la primera gala de eliminación. Por decisión del público, el cordobés recibió el 52,6% de los votos, en un mano a mano con “Furia” que obtuvo 47,4%. (TN Show)