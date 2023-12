José María Muscari adoptó a chico de 15 años: “Siempre deseé ser padre”, dijo

Cómo fue el proceso de adopción que tuvo que enfrentar José María Muscari

José María Muscari adoptó a chico de 15 años y se convirtió en papá. A través de un largo posteo en su Instagram, el director teatral presentó en sociedad a Lucio, el adolescente de 15 años que adoptó como su hijo.“Siempre deseé ser padre y llegó el momento. Lucio llegó a mi vida y yo a la de él. Lucio me adoptó y yo lo adopté. Y ahora todo es amor, intensidad, emociones y vida increíble con un adolescente”, escribió.El creador de Sex explicó que, en este momento, está en el proceso de guarda del chico, aunque para él ya es su hijo. “Así lo indica mi corazón”, escribió, junto a una foto en la que el adolescente está de espaldas.Muscari detalló lo que vivieron junto a Lucio en los últimos tiempos, que terminaron en los últimos días. “Fueron meses de mucha intensidad para ambos y ahora nos estamos aclimatando al otro: quizás nos estábamos buscando y no lo sabíamos”, contó.El director dijo que unos meses estaba de viaje en Europa, cuando vio un video de Lucio en las redes que se había hecho viral con la durísima historia de vida que había tenido, desde Corrientes.“Me atravesó como un rayo y sentí algo inexplicable; una certeza atravesó mi alma y mi razón. Sentí una claridad apabullante: ‘es mi hijo’. Con esa certeza me anoté en la convocatoria pública y la vida hizo lo suyo”, comentó.El dramaturgo manifestó que durante muchos años creyó que iba a ser papá de un bebé, pero que el presente, aunque diferente, es igual que como lo soñó. “Amo que mi bebé ya tiene 15 años y aún nos quedan muchísimos años de padre e hijo juntos por recorrer. Quiero agradecer al universo que conspiró para esta unión para siempre”, lanzó.Luego detalló la forma que tiene de atender a su hijo: “Amo hacerle el desayuno con leche chocolatada; amo escuchar sus pensamientos sobre el animé; amo abrazarlo y que lloremos juntos si algo nos mueve emociones; amo Netflix juntos, es el mejor plan; amo irme a dormir después de llevarle un vaso de agua a su habitación y ver si está todo bien y despertarme un rato antes que él a la mañana para irlo a despertar con abrazos”, enumeró.Sobre el final de su emotivo posteo, José María Muscari agregó, junto a un emoji con un corazón rojo furioso: “Amo que me diga, ‘pa, papá, viejo o viejito’. AMO A LUCIO, mi hijo”.Además, el director aclaró que no puede mostrar fotos de Lucio porque todavía están atravesando el proceso de adopción. “LUCIO ES AMOR. Escribo y no puedo parar de llorar. Se me moja la pantalla y no es metáfora, no puedo contener el torrente de lágrimas del amor”, cerró. (TN Show)