El Indio anunció que va a hacer una colaboración con Wos: “Me vino a invitar”

La más reciente aparición del Indio Solari

A lo largo de su carrera, el Indio Solari hizo muy pocas colaboraciones con otros artistas. Sin embargo, a ese grupo selecto que integran El Soldado y El Natty Combo, también se sumará una de las estrellas del género urbano argentino.En las últimas horas, el ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota reveló que grabará un tema junto a Wos, quien ya había hecho mención a la obra de Solari en sus canciones “Luz Delito” y “Canguro”. Además, en más de una oportunidad, los músicos dejaron en claro que tienen una muy buena relación.Fue en una entrevista con el periodista español Mariscal Romero, que el cantante dio la primicia.dijo en referencia al vínculo de amistad que tienen.Si bien no se conoce cuándo se publicaría esta canción, Solari habló de su vigencia en las nuevas generaciones: “Tengo la suerte de queProbablemente, ya los que tienen 10 años ya no, pero a los pibes que tienen 14, 15 años todavía les gusta eso”.De hecho, hizo referencia a la versión que hizo Bizarrap de “Ji ji ji” en la pasada edición del Lollapalooza. En torno a la música urbana, el Indio declaró que compondría para ellos “si supiera hacerlo”.“Yo puedo cantarte en dueto, que se yo, pero no... yo tengo una música incidental, pruebo de todo”, agregó sobre su vínculo con los músicos de la nueva generación que han reinventado el género urbano.Recientemente, el Indio Solari mostró su apoyo a Juan Román Riquelme, quien este fin de semana finalmente se convirtió en presidente de Boca Juniors. “Aló Román, habla Indio. Quería apoyarte. Porque te lo merecés y porque sé de tu honestidad y de tu capacidad. Y entonces quiero apoyarte en esta campaña desleal que te están haciendo”, comienza diciendo el audio difundido por la cuenta de Twitter del exjugador.“Bueno, vos sabés lo que te quiero y lo que te admiro. Y lo que te he admirado cuando eras jugador y que te admiro también por tu conducta al frente de lo que te toca en Boca. Y bueno, esto te lo digo aparte porque yo soy bostero”, finalizó el músico semanas antes de que las elecciones se llevaran a cabo.