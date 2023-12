Susana Giménez dio todos los detalles de su regreso a la televisión

Después de un tiempo alejada de las luces y los flashes de las cámaras, Susana Giménez confirmó su regreso triunfal a la televisión argentina. La icónica diva, que lleva tres años residiendo en Uruguay, anticipó su vuelta y compartió detalles emocionantes sobre el programa que liderará.El anuncio se produjo durante la participación de Susana en un evento de fin de año de una reconocida marca de moda en el Campo Argentino de Polo.En medio de las preguntas de la prensa, la conductora reveló sus planes futuros con su característica sonrisa y entusiasmo: “Ahora tengo que hacer teatro en Uruguay, dos meses creo. Y después veremos, porque tengo mi contrato en la tele, pero empiezo en junio, julio. Depende de muchas cosas”.Cuando se le preguntó sobre el formato del programa, Susana despejó las dudas con una noticia que emocionó a sus seguidores: “El programa histórico. Está muy rara la tele pero tengo que dar premios y cosas”, declaró la diva, confirmando así el retorno de su clásico a la televisión argentina.En meses anteriores, Susana expresó su deseo de retomar su programa característico y mencionó la posible fecha de inicio. “Voy a hacer mi programa en televisión. El clásico, yo no quiero hacer otra cosa, me ofrecieron otras cosas pero no las hice porque no eran para mí. Mi programa sí me gustaba: una buena entrevista, una super estrella que venga de visita, un musical”, afirmó la conductora en una entrevista anterior.Al abordar el tema del humor, aspecto esencial de su programa, Susana recordó a dos figuras fundamentales que ya no están presentes: “El sketch no lo haría más porque no está mi compañero adorado, Emilio Disi, que sin él y sin Sofovich que lo escriba no tiene sentido. He probado pero no. Y Antonio (Antonio Gasalla), además. Yo pienso en todo eso y digo Dios mío”.Con una carrera televisiva que abarca tres décadas, Susana Giménez se convirtió en una leyenda de la televisión argentina.La despedida de su 30ª temporada en televisión, hace seis años en el Gran Rex, fue un evento lleno de sorpresas y emociones, donde expresó su deseo de recuperación para su amigo Emilio Disi, quien, lamentablemente, falleció un año después.Con este regreso, la diva promete una nueva etapa llena de entretenimiento y emociones para sus fieles seguidores. Fuente: (Los Andes)