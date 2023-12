El susto que vivieron Alejandro Fantino y su pareja durante temporal

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira estaban en un casamiento familiar en Bahía Blanca al momento del temporal que azotó la ciudad. La pareja aseguró: “Llegamos a salir justo a tiempo”.Consultados sobre lo ocurrido, el conductor contó: “Estábamos en Bahía Blanca en un casamiento, en una quinta al aire libre, donde había una especie de domo que literalmente voló por el aire”. “Llegamos a salir justo a tiempo y nos fuimos todos. Gracias a dios no pasó nada con nosotros y nadie sufrió ninguna herida, pero tuvimos mucha suerte. Todos los que estábamos ahí tuvimos mucha suerte”, admitió.“En la primera ráfaga de viento, medio como que se levantó la estructura. Como Coni está embarazada y había chiquitos, ya nos pusimos a un costado de la salida y ni bien vimos que se empezó a aflojar la estructura, salimos corriendo”, relató el periodista.Además, destacó que la primera reacción que tuvieron fue subirse a los autos y estacionarlos detrás de la pared de un hotel para cubrirse de las fuertes ráfagas de viento.Respecto a las imágenes que vieron, Fantino se mostró sorprendido: “En frente de donde estábamos nosotros hay un negocio de venta de piletas. Una pileta de PVC, que estaba de muestra, se partió a la mitad y atravesó la ruta, quedando debajo de la entrada del hotel. O sea, una estructura que pesará entre 150 o 200 kilos atravesó la ruta doble mano y cayó en la puerta del hotel”.A modo de cierre, el conductor sostuvo: “Tuvimos mucha suerte, dios nos iluminó. Estamos muy tristes, consternados y dolidos por lo que ha pasado. Lo que pasó no tiene razón de ser. Todavía no caemos y estamos angustiados por la gente que ha perdido familiares y seres queridos”. “Estamos muy tristes”, concluyó.Este sábado la pareja disfrutaba de una fiesta familiar cuando fueron sorprendidos por el temporal. “Gracias por la preocupación. Estamos bien gracias a dios, pero muy tristes por lo que pasó en la ciudad y rezando por los que están sufriendo. Bahía Blanca”, escribió Mosqueira junto a los emojis de manitos rezando.Acto seguido compartió una foto familiar donde mostró que estaban en un domo y luego mostró la estructura deshecha. “La carpa donde estábamos antes del tornado. 10 minutos después de la foto. Nadie advirtió. ¿Nadie le avisó a la sociedad que se acercaba un desastre natural de este tamaño? Nadie avisó y eso genera mucha impotencia y angustia”, expresó indignada. (TN Show)