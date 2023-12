Ingrid Grudke se lució en microbikini tricolor

Dedicada al fisicoculturismo y a la vida fit, Ingrid Grudke elige mostrarse al natural en las redes sociales. La modelo, que comparte con sus seguidores de Instagram el proceso de transformación de su cuerpo, no se olvida de las tendencias y en los últimos minutos se grabó con una de las microbikinis infaltables de la temporada.Desde Mar del Plata, la mediática se lució a orillas del mar con un diseño de corpiño triangular -que llevó al revés, como dictan las tendencias- y bombacha colaless. ¿El detalle? El diseño está divido en figuras geométricas en tres tonos distintos de verde, del más claro al más oscuro. Las bikinis tricolor son tendencia y la modelo reafirma el furor para este verano.Relajada y al natural, acompañó el look con el pelo suelto al viento peinado con raya al costado, la cara lavada y anteojos XL de formato rectangular. Con una sonrisa de oreja a oreja y los brazos extendidos, recorrió la orilla con los pies sobre la arena húmeda y, como de costumbre, sumó una reflexión en el pie de la publicación.“Hoy 7.30 horas en Mar del Plata. Disfruto tanto del ‘hoy y ahora’, cada momento que me brinda la vida lo disfruto con intensidad, los lugares, en familia, amigos y con la gente que me rodea en ese momento”, empezó. Además, aconsejó a sus seguidores. “El mundo está para conocerlo! ¡Exprimirlo! Disfrutarlo y es lo que hago cada día que me levanto”, afirmó, y sumó hashtags como “vida fit” y “vivir sin filtros”.