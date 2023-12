De Icardi a Wanda: “Nuestra relación no ha cambiado”

Feliz de seguir avanzando en elen Italia, Wanda Nara no pudo evitar emocionarse al escuchar las dulces palabras que le dedicó su esposo, Mauro Icardi, quien la acompañó junto a sus hijas en común, Francesca e Isabella; y Valentino, Constantino y Benedicto, frutos del anterior matrimonio de ella con Maxi López.“Después del descubrimiento de su enfermedad, nuestra relación no ha cambiado. Lo principal para nosotros es la familia”, expresó el futbolista, orgulloso de que la participante haya llegado a las semifinales del certamen.“Comenzamos siendo nosotros dos con tres niños y ahora somos una familia con dos hijas más”, agregó Icardi, mientras Wanda se secaba las lágrimas, visiblemente conmovida por el gesto de Mauro. Y cerró, sincero y a flor de piel: “Cuando ella contó lo que le pasaba, todos tuvimos mucho miedo”.“Se te ve genial, con mucha energía. ¿Cómo te sentís?”, fue la consulta que le hizo llegar un seguidor de Instagram. A lo que Wanda respondió: “Bueno, la verdad es que estoy bien, pero estoy un poco cansada porque tengo poco tiempo, menos del que imaginaba que iba a tener”.“En otros Bailando del mundo, tenés de 15 a 20 días para preparar una coreografía y acá tenemos 4 días, es poquísimo. También grabamos un montón de contenidos. Todos los bailes empiezan con un clip antes y ese clip lleva casi media jornada de grabación, preparación, maquillaje, pelo, probar el vestuario, hacerlo y practicarlo”.Y cerró, sincera: “Son cuatro días los que tenemos para preparar la coreografía, es muy poco tiempo para bailar ritmos nuevos porque el vals, la rumba, todos los ritmos que se bailen acá, yo no los conocía. Es otro estilo, se bailan diferente y estoy aprendiendo un montón. Eso me hace muy feliz”.