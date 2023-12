El descargo del cantante de Ke Personajes tras su nueva detención en otra pelea

Espectáculos Emanuel Noir fue detenido otra vez tras protagonizar pelea en la vía pública

luego de que el dueño de un gimnasio de la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay lo acusó de amenazarlo y de intentar golpearloy luego de que increpó a efectivos policiales que arribaron al lugar, informaron fuentes de la fuerza de seguridad.Al llegar al lugar, agentes del Comando Radioeléctrico observaron la presencia de Noir, quien se hallabay con sangre en la parte posterior de su cabeza, indicaron las fuentes consultadas.El cantante estaba en la calle, con el torso desnudo, e insultado a las personas que se encontraban allí.Todo el episodio quedó filmado por un teléfono celular, en donde se observa a Noir tirado en la calle, visiblemente desorientado tras recibir un golpe.

Tras el incidente,. "Estoy bien Gracias a Dios”, confirmó al brindar una explicación de lo ocurrido: “Yo estaba manejando y viene esta persona, que casi me choca, cuando yo estaba saliendo”.De acuerdo a lo indicaron por Noir, esta persona lo increpa e intenta pegarle “por su enojo”. “Yo solo me defendí y me tumbó”, fueron las palabras del artista al cuestionar: “Hay personas que son así y no se puede”. “Gracias por preguntar de cómo estaba", indicó y prometió radicar la denuncia correspondiente, publicó

Según relató el dueño de un gimnasio ubicado frente a donde ocurrió el altercado,Fue allí donde el joven trató de defenderse para sacarle la manopla, que finalmente fue secuestrada por la Policía.Los agentes intentaron contener a Noir, quien también comenzó a increparlos, por lo que fue reducido y trasladado a la comisaría de la zona.Comunicada la fiscal en turno, se dispuso la identificación del acusado y su posterior libertad, tras notificarlo del inicio de una causa en su contra.