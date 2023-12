Zaira Nara y su looks de verano: microbikinis desde Miami, Ibiza y Tailandia

Zaira Nara: pantalón ultra bajo, para lucir la microbikini

Zaira Nara disfrutó del verano europeo en Ibiza después de acompañar a su hermana Wanda por sus problemas de salud en Buenos Aires. Y también voló a Tailandia y Miami antes de ver a su novio Facundo Pieres ganar la final de polo. En todas las playas, lució varios looks jugados en microbikinis que recibieron miles y miles de “me gusta” en sus redes sociales.Sin duda alguna, la modelo se convirtió en los últimos tiempos en una de las que más marca tendencia en nuestro país, por eso es la favorita de las firmas de moda y en la celebrity mejor paga por sus publicaciones. Es que sus casi siete millones de seguidores están atentos a sus looks en cada uno de sus posteos Instagram, para conocer primeras qué es lo que viene en cada temporada.La hermana menor de Wanda Nara, a los 35 años (la esposa de Mauro Icardi tiene 37) fue una de las estrellas en la reciente entrega de los Premios Martín Fierro de la Moda. Y también atrapó los flashes en la final del 130° Abierto Argentino de Polo de Palermo, dondequien con La Natividad ganó el torneo de polo más importante del mundo.Durante su último viaje a Miami, la modelo e influencer impactó con una bikini en color verde militar, que combinó con un pantalón denim off white estilo wide leg. Lo usó ultra tiro bajo, para lucir la bombacha de la bikini, y se sacó la parte de arriba para una foto para el infarto, pero se tapó con el brazo para evitar censuras.En esta y todas sus fotos en microbikini en la playa, acompañó su look con el cabello largo suelto y maquillaje muy natural. Así acaparó la atención de sus seguidores en Instagram, que ya están buscando los modelos para la temporada verano 2023-2024.Antes, en el verano europeo, una de sus apuestas más jugadas fue una microbikini negra con un detalle muy especial: cadenas doradas en lugar de breteles. El diseño, que mostró desde las playas rocosas de Ibiza, ya se convirtió en un imprescindible para esta temporada.La hermana de Wanda Nara, que viajó a la paradisíaca isla española del mar Mediterráneo con sus hijos Malaika y Viggo en plan de vacaciones, acompañó su look con el cabello largo suelto efecto wet y maquillaje muy natural, que enfatiza aún más su belleza.En la misma playa usó otras dos bikinis para el infarto: una micro XXS de lurex color fucsia violáceo con triangulitos diminutos que usó con efecto underboob (que dejan ver la lola por debajo) y bombacha colaless. Y también una con corpiño estilo deportivo y bombacha colaless en un tono terracota satinado, que promete ser uno de los colores favoritos del verano.Sin embargo, el look más sorprendente fue una bikini súper original de la firma argentina Mono Fuk, que se puso debajo de una camisa anudada rosa, con un pantalón tejido de tiro bajo y sandalias Chanel negras.El corpiño de la bikini resultó impactante por sus jugados recortes que parecían jugar con sus pechos, mostrando un poco más de lo estrictamente permitido para las estrictas reglas de Instagram.La fashionista había viajado previamente como embajadora de una firma de joyas a las playas de Tailandia, donde había lucido otro diseño que será copiado: una bikini off white con corpiño de triangulitos bordados con mostacillas y brillos plateados en forma de hoja, con bombacha de tiro alto y no tan mini.Sin duda alguna, Zaira Nara marca tendencia con cada uno de los posteos en las redes sociales, donde con sus microbikinis y su beauty look al natural –casi sin maquillaje ni accesorios- consigue más de 50 mil me gusta de sus seguidores.