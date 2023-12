Gran Hermano 2023: Sol Pérez estrenó el minivestido más audaz del verano

Versátil y multifacética, Sol Pérez no se cansa de sorprender con sus estilismos. En su rol de panelista del debate de Gran Hermano, la mediática optó por un look con peluca hace algunos días y desató una catarata de memes. Ahora, para el último programa, apostó a la sensualidad que la caracteriza y dejó boquiabiertos a sus seguidores.Lista para el verano, estrenó un vestido muy audaz que resaltó sus curvas y su trabajada figura. Se trata de un diseño verde loro con ribetes, espalda abierta hasta la cola y un pronunciado escote que llega hasta la parte del vientre, dejando al descubierto los laterales de los pechos.Siempre al tanto de las últimas tendencias, sumó al vestuario un bodychain metálico en color dorado, que empieza en el cuello y sigue en el abdomen. Las joyas corporales son uno de los caprichos de este verano y suman glamour y personalidad a los looks que dejan mucha piel a la vista.¿Los detalles finales? Como de costumbre, no descuidó el beauty look y se mostró impecable, con extensiones y un peinado de ondas al agua y maquillaje de alto impacto que incluyó sombras al tono con el vestido, delineado, máscara de pestañas, contorno en toda la cara y labios nude.La apuesta revolucionó a los usuarios de Instagram, que no dudaron en demostrar su asombro y dejar halagos en la sección de comentarios. “Qué mujerón por Dios” y “De otro planeta”, la elogiaron. Otra seguidora apuntó: “Y recién es su segundo look”, generando expectativa por sus próximos estilismos en el programa.