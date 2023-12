Emi Mernes promete “una sorpresa” tras vender 10 shows en 10 horas

Emilia y una estética que marca tendencia

Una joven de la ciudad entrerriana de Nogoyá, se animó a publicar covers de canciones en su cuenta de Instagram, hizo un casting y pasó de ser la chica que ayudaba en la panadería familiar a "la rubia de Rombai".Pero los sueños de Emilia Mernes iban mucho más lejos, por eso decidió dejar la carrera de Literatura para enfocarse de lleno en la música.En 2018 comenzó a hacer sus propios temas como solista con su primer disco "¿Tú crees en mí?".Para ese entonces, cada vez sonaba más la música de aquella joven de rasgos perfectos que usaba dos brillitos debajo de sus ojos verdes.Junto al lanzamiento de su segundo álbum, titulado ".Mp3", Emilia se propuso acercarse a su público con un show en el Movistar Arena, y el día que salieron a la venta las entradas pasó a convertirse en uno de los momentos más importantes de su carrera.Debido a la demanda del público, la productora Fénix fue sumando fechas hasta llegar a vender 10 Movistar Arena en 10 horas, es decir, un total de 100.000 tickets, convirtiéndose en la primera artista en conseguir este fenómeno.No solo estos shows están agotados, también están sold out sus presentaciones que hará en varias ciudades del país (Rosario, Salta y Córdoba), en Uruguay y Paraguay, mientras sus temas siguen sumando reproducciones de a millones, teniendo en el Top Ten de Argentina 3 de sus canciones: "La Original", con Tini Stoessel, "Exclusive" y "GTA".Emilia promete más sorpresas y Noticias Argentinas pudo hablar con ella en una entrevista exclusiva.-Fue una locura, realmente. Estoy tratando de digerir toda esa información todavía porque era algo inesperado para mí. Vender 10 Movistar en 10 horas era algo que nunca había sucedido y es un récord, así que agradecida con el público, por supuesto por ese suceso. Mi cable a tierra es estar con mi familia, acompañada de gente real, poder irme a mi casa que estoy tratando de hacerme unos días para poder estar ahí y comer la comida calentita de mi mamá, casera.-La gente que se quedó sin entradas, porque muchos estaban ahí diciéndome 'por favor Emilia, sacá otra fecha', vamos a ver, estamos ahí, yo les puedo decir que estén expectantes, que estén atentos que se viene una sorpresa más.-Realmente es increíble lo que está pasando, este reconocimiento que estamos teniendo todos. No solo hablo por mí, sino de mis compañeros, hay un movimiento muy grande en Argentina. Y es hermoso, cada uno con su estilo, con su personalidad, con su arte, nos están viendo no sólo en Argentina sino en el resto del mundo y eso es muy grande. Estamos muy enfocados cada uno en la suya, cada uno con su sueño poder expandirlo en todos lados.-Creo que hay un proceso y una maduración muy notoria, del álbum anterior a este. Mi primer álbum "¿Tú crees en mí?, era muy especial para mí, me llenó el corazón, me dio muchas alegrías y estoy muy contenta con eso. Sé que es un álbum que tiene canciones con un hilo conductor, pero no fue pensado como concepto como lo fue este que tiene un trasfondo, que le dediqué un año y medio no solo a traer referencias del 2000 a la actualidad a nivel musical, sino también a nivel visual, entonces hay un trabajo detrás en el que estuve mucho tiempo muy implicada y muy contenta con el resultado y que la gente haya podido conectar también con eso.-Sí, por supuesto. Es la música que crecí escuchando. Son mis referentes, todas mujeres, no solo latinas, sino también artistas anglo. La verdad es que todas ellas marcaron algo muy fuerte en mi infancia y en mi adolescencia, así que poder traerlo hoy a la actualidad ha sido muy lindo.Estoy disfrutando de este álbum que salió hace muy poquito y ya estoy trabajando en lo nuevo. Quisiera que la gente disfrute de este momento. Para mí las baladas han sido parte de mi vida, por eso también las hago yo. Son la parte vulnerable que yo muestro y con la que conecto muchísimo y de manera muy real con los fans que hacen suyas las historias de mis canciones.-Soñando en grande, delirante, Beyonce es mi favorita, pero bueno, es soñando en grande, por supuesto. Beyonce es la reina de las reinas.Hace un tiempo vemos a niñas y adolescentes usando brillitos debajo de sus ojos o copiando looks con una estética muy de principios de los 2000 y eso se debe a lo que una verdadera influencer genera con su impacto en la sociedad. Emilia no sólo se diferencia con una estética de brillos, mucho maquillaje y colores fuertes, es tendencia con todo lo que se pone. Nos adelantó que ahora se vienen brillitos con forma de estrella y es probable que rápidamente lo veamos reflejado en las fans.-Fue muy lindo cuando pasó eso. Hace dos veranos y el verano pasado, todos se llenaron la cara de brillos. Fue hermoso ese suceso y es algo que quería lograr, que lo logré también con constancia, desde 2018 que los vengo usando y lograr ese sello, esa identidad, no digo que yo haya creado los brillos, pero sí tuve mucha constancia y si te olvidabas de mi nombre, quería que te acuerdes que era la chica de los brillitos en los ojos, así que acá siguen, intactos. Con formita de estrella ahora porque hay que ir cambiando un poco, hay que actualizarse. Fuente: (NA)