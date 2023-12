Flor Vigna renunció al “Bailando 2023″ y ya se sabe quién la reemplazará

Flor Vigna decidió despedirse del Bailando 2023 (América) y emocionó al jurado de la competencia. Así lo confirmaron esta tarde en Intrusos (América). “Flor anunció que no va a participar más en el certamen. No va a estar más. Lo que dice es que tiene compromisos con la música”, explicó el notero que se encontraba en la grabación del ciclo.



Además, adelantó que Flor será reemplazada por Noelia Marzol en la próxima gala. “Fue un programa muy emotivo, los jurados lloraron porque recibió buenas notas de todos”, agregó el cronista.



En las últimas semanas, Flor Vigna había demostrado su incomodidad dentro del certamen luego de ser votada por la mayoría de sus compañeros para ir a la sentencia y quedar más cerca de abandonar la competencia. Una vez enterada de la traición de varios de sus compañeros, la bicampeona del certamen reaccionó a través de sus redes sociales, con una foto desde su cama. “Reviviendo”, escribió para destacar que había estado enferma.



La noticia de la nominación no le cayó muy bien a la novia de Luciano Castro, así que en la captura que subió a sus historias en Instagram, les dedicó a los concursantes un sarcástico mensaje: “Un besito a la buena gente del Bailando”.

