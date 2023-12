Cecilia Milone, separada de Nito Artaza: “Estoy muy contenida”

Hace unos días, Ángel de Brito confirmó la separación de Cecilia Milone y Nito Artaza, tras varios años de relación, entre muchas idas y vueltas.



La actriz no quiso explicar los motivos que llevaron a la ruptura, pero dio algunas declaraciones durante un móvil con Intrusos.



"Estoy muy contenida, estoy en un momento positivo respecto de mí misma. Uno tiene que aferrarse a su corazón", aseguró la artista, que se encuentra ensayando para la obra "Porteñas", que regresará al escenario luego de 20 años.



"Hacer teatro con estas actrices que admiro está bueno", dijo Milone, para no contar detalles sobre su ruptura. Algo similar había dicho al er consultada por LAM: “Decidí que en este momento no voy a hablar de mi vida. No voy a hablar. Te juro que no, no sé, quizá algún día me da por hablar, por escribir un libro, yo que sé, pero en este momento, no”.



“Estoy en un proceso personal en el que por ahora no estoy para exponer mi alma. No voy a decir ni que sí ni que no. Esa es la verdad. Elijo no hablar, pero no hablar ni siquiera de mi mamá ni de mi papá, estoy en un proceso personal que decido atravesar íntimamente. Es un proceso mío y cuando uno está en esos procesos, los tiene que elaborar alma adentro”, detalló.



La actriz debutará con "Porteñas" el 5 de enero en el Teatro Astral junto a Andrea Politti, Julia Calvo, Romina Richi y Mica Riera.



Nito Artaza y Cecilia Milone se conocieron en la obra "Boeing Boeing", en el año 1999, en una relación clandestina ya que el humorista se encontraba en pareja con Cecilia Oviedo. Se casaron en 2017 en una súper boda a la cual llegaron en una carroza.