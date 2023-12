Charlotte Caniggia argumentó por qué Tini “no” le parece “una buena mujer”

Cami Homs abandonó la pista del Bailando 2023 y muchos de sus compañeros lamentaron su partida. Uno fue el jurado Marcelo Polino, que destacó lo buena persona que resultó ser la modelo, mientras que otra fue Charlotte Caniggia, que consideró que fue “una lástima” que dejara el certamen de baile.



“Es una lástima, ella estaba haciendo un concurso lindo. Me parece buena gente, la verdad”, dijo la mediática en una entrevista con Intrusos, en la cual también tomó partido en el conflicto entre Cami Homs y Tini Stoessel por la relación que la cantante tuvo con Rodrigo de Paul cuando recién había dejado a la modelo con dos hijos muy pequeños.



“No la quiero a Tini por lo que le hizo a Cami Homs, no la banco. No escucho su música, no me gusta ella por lo que todo el mundo sabe que le hizo a Cami Homs. No me parece una buena mujer Tini”, manifestó la hija de Mariana Nannis.



Además, consideró que el jugador de la Selección desperdició la oportunidad de tener a su lado a una gran mujer: “De Paul se la perdió porque es alta mujer. Es una mujer divina y mejor que Tini me parece. Qué querés que te diga”.



Charlotte demostró que se anima a opinar sobre todos los famosos, sin miedo a las represalias. Recientemente, tildó a Morena Rial de “mafiosa”. La hija de Jorge Rial, en esta oportunidad le respondió: “Charlotte nombrándome mafiosa y la verdadera bronca es que al supuesto amigo ‘lo re denigró’ y acá estoy yo. Reales con reales”. (NA)