Daniela Celis se hizo un retoque estético antes de que nazcan sus gemelas

Daniela Celis contó que está transitando la semana 29 de su embarazo gemelar. Mientras se prepara para la llegada de las bebés, la exparticipante de Gran Hermano mostró el curioso retoque estético que se hizo.



En sus historias de Instagram, la pareja de Thiago Medina habló a cámara y relató cómo son sus días. “Esta panza no para de crecer. Estoy muy ansiosa y empecé a hacerme las uñas de madre”, lanzó ella.



A Daniela siempre le gustó lucir sus uñas largas y esculpidas. Sin embargo, decidió hacerse este cambio estético por el nacimiento de sus hijas Aime y Laia en las próximas semana. “Son cortitas y suavecitas. No raspan, no rasguñan ni nada. Me las hago cada veinte días para estar preparada por las dudas, porque todo puede pasar”, explicó.



En varias ocasiones, Celis recalcó que su embarazo gemelar es de riesgo y que puede que las bebés nazcan antes de la fecha estimada. Sobre esto, dijo que llora todo el tiempo y que está con muchas molestias. “Puedo estar cansada, me puede doler todo, pero mis pestañas están intactas”, contó firme a su apodo “Pestañela” que recibió en Gran Hermano.

Fuente: Tn Show