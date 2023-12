Carmen Barbieri se descompensó luego de realizar furioso descargo al aire

Carmen Barbieri hizo un tremendo descargo al aire de Mañanísima (eltrece) y debió ser atendida por un médico. Sin ocultar el malestar, empezó el programa comentando que no estaba de buen humor: “Tengo que decir la verdad. No estoy tan alegre. Es una mentira esto que yo hago. Por un momento, sí, yo soy feliz, porque trabajo, estoy feliz”.Acto seguido, la actriz reconoció que estaba furiosa por las críticas que había recibido el ciclo que conduce: “Estoy agradecida a los directivos que pensaron en nosotros. Tenemos un lindo programa. Pero la verdad es que no voy a parar de mandar cartas documento a toda la gente que ayer y antes de ayer hablaron y hablan mal del programa. Este trabajo es el pan de cada día”.Luego de la catarsis, Carmen pidió ir a un corte, y cuando volvió a estar al aire, reveló que había sido atendida por el médico del canal: “Por suerte hay un doctor en el estudio que me tomó recién la presión. A mí en vez de subir, me baja la presión. Me transpiré toda”. (Tn Show)