Cruce de declaraciones entre Marina e Iliana Calabró

Iliana Calabró sorprendió a todos en el programa Podemos Hablar al mencionar la poca relación que tiene con su hermana Marina.



“Amo mucho, profundamente, a mi hermana y necesito más presencia de mi hermana, y siento como que está esquiva a nosotros, a la familia, ya desde que papá se fue. Siento que tiene que tomar conciencia de que hay una familia que la necesita en presencia. Una a esta altura de la vida necesita estar acompañada por esa que es la par”, le reclamó Iliana a Marina.



Además, contó que hizo muchos esfuerzos por acercarse, pero no pudo conseguirlo: “Lo hago público porque ya no sé de qué manera lograr que se acerque a nosotras, a mi mamá, a mí, a la familia. A esto, que es lo más grande que tiene. Que tome conciencia de lo más valioso que tiene, no hay nada más valioso que su hija y esta familia”.



Iliana recordó un episodio en el que su madre se cayó y su hermana no se enteró y quebrada en llanto continuó por varios minutos con su reclamo.



Mientras salía al aire el programa PH, Marina disfrutaba del casamiento de Baby Etchecopar y Silvina Cupeiro. Allí le informaron lo que estaba ocurriendo y la periodista optó por no hablar sobre el tema.



Sin embargo, dio algunas declaraciones a Intrusos, mientras salía de su trabajo televisivo y se la podía ver bastante conmovida por la situación personal que está atravesando.



“Estoy laburando chicos. El miércoles cumplo años, encima 50. Me cae todo junto, hoy entiéndanme, yo les hablo siempre”, le dijo Marina al cronista de Intrusos, intentando eludir el tema.



“Las cuestiones familiares yo prefiero mantenerlas de la puerta para adentro”, explicó la periodista, que se retiró diciendo: “No quiero hablar, gracias por entender. Ya hablaremos”.