Marcela Tauro se reconcilió con su novio 20 años más joven

La periodista Marcela Tauro dio a conocer su reconciliación con Martín Bisio, quién fue su novio hasta agosto de 2023.



Tauro y el joven de 38 años habrían retomado su relación formal tras nunca haber cortado su vínculo.



En Intrusos, donde la protagonista en cuestión es panelista, contó los detalles sobre su relación y confesó que se adelantó al anunciar la ruptura. "Me apuré. Y bueno, soy ariana", expresó con sinceridad la periodista.



En sus declaraciones, Tauro explicó que, en realidad, nunca habían terminado su relación: "Nosotros nunca terminamos de separarnos. Entonces no sé si hablar de reconciliación. Siempre estuvimos en contacto. De ahí que no sé si cabe ese calificativo".



Y añadió: "En ese momento había fallecido mi mamá, y justo yo salí a dar la noticia de la separación. Entonces él me ofreció irme para allá (Rosario) unos días, que al final se hicieron una semana, y bueno, ni siquiera en ese momento dejamos de estar juntos. Después él se fue de viaje porque ya tenía arreglado que se iba, pero nunca dejamos de hablarnos".



Por su parte, la periodista admitió tener un vínculo muy fuerte con su pareja y aseguró que aunque no estén juntos seguirán teniendo contacto.



"Aunque no estemos juntos tampoco voy a dejar de hablarle, porque son 8 años que pasamos juntos", afirmó.



Además, reveló que está invitada a pasar las fiestas con la familia de Bisio, sin embargo este fue un año muy delicado para la periodista tras el fallecimiento de su madre.



"No sé qué hacer, porque estoy invitada a pasarla con la familia de él en Rosario, pero este para mí fue un año muy especial, no hace falta decir por qué y creo que todos lo saben, y la verdad que no le quiero arruinar las fiestas a nadie", confesó.