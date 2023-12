El look de Julieta Poggio para recibir a los participantes de Gran Hermano 2023

Julieta Poggio, ex hermanita de la edición pasada de Gran Hermano, es la encargada de recibir a los participantes de Gran Hermano 2023. Como siempre, la influencer brilló con un look de alto impacto: se lució con un maxivestido rosa claro muy elegante.¿Los detalles? Se trata de un modelo strapless ajustadísimo al cuerpo, con mangas caídas, muy entallado al cuerpo, con tajo extremo en la falda.Como siempre, acompañó el look con un make up de alto impacto en tonos oscuros. Además, optó por lucir un hairstyle de pelo suelto peinado hacia el costado con gel.