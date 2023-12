El fuerte descargo del cantante de Ke Personajes tras la pelea en un boliche

Espectáculos El cantante de Ke Personajes se peleó con dos jóvenes en la vía pública

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, decidió compartir un descargo en sus redes sociales, donde se refirió a una pelea que protagonizó pelea en un boliche. “Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarle el respeto ni a mí o a una mujer, menos pegarle”, arrancó exponiendo.En ese sentido, remarcó que solamente reaccionó a un ataque. “Por eso me paré de manos. Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se pegue a una mujer”, escribió el artista en sus redes sociales. Minutos después, publicó una foto desde un estudio de grabación con la frase “yo sigo”.Por otra parte, en un episodio que no está confirmado si está vinculado con su posteos, esta mañana trascendió que el artista se peleó este domingo en la vía pública con dos fans. Según lo que trascendió, se enfureció cuando vio que le estaban sacando fotos y grabándolo mientras se encontraba con un amigo en el barrio porteño de Recoleta.En el hecho intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 29, a cargo de Lucio Eduardo Herrera, que ante la Secretaria Única de la doctora Donatto, dispuso que se labren actuaciones por lesiones recíprocas.